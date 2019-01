07.01.2019 - 16:08 Uhr Geschrieben von Mac Life



07.01.2019 - 16:08 Uhr Geschrieben von Mac Life

Longlist des Deutschen Buchpreises (Bild: Detektor.fm)

Neue Highlights aus der Podcast-Welt. Die Podcast-Tipps aus der Redaktion: Die „Longlist“ des Deutschen Buchpreises gelesen und produziert von Detektor.fm. Dazu „Hummel, Hummel – Mord, Mord!“ und „The English we speak“. Außerdem präsentieren wir Ihnen einen Vortrag von Tim Pritlove, der am besten weiß, wie sich mit Podcasts eine Marke aufbauen lässt.

Die Leseproben zum Deutschen Buchpreis als Podcast.

Seit 2005 prämiert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die besten originär deutschsprachigen Romane des jeweiligen Jahres mit dem Deutschen Buchpreis. Parallel dazu wird eine „Longlist“ mit den 20 besten deutschen Büchern veröffentlicht, zu denen dann sogar Leseproben im gut sortierten Buchhandel verschenkt werden.

Detektor.fm ist ein Internetradio und Podcastlabel aus Leipzig, das an dieser Stelle schon mehrfach wegen gut produzierter und oft einzigartiger Formate Erwähnung fand. Man verpflichtet sich dem eigenen Kodex nach „der fairen und vollständigen Darstellung von Geschehnissen und Themen im Programm“ und bekennt „sich zu journalistischen Standards, die Grundlage für den eigenen Anspruch sind, hintergründige Publizistik zu produzieren.“ Allein deshalb sollten Sie den Formaten von Detektor.fm öfter mal ein Ohr schenken.

Was hat nun aber das eine mit dem anderen zu tun? Ganz einfach: Detektor.fm hat die eingangs erwähnten Longlist-Leseproben des Deutschen Buchpreises kurzerhand vertont und als Podcast veröffentlicht.

So kommen auch Nicht- und Wenigleser schnell und unkompliziert in den Genuss hervorragender deutschsprachiger Literatur und können mit mehr in der Hand als einem Cover und einem Klappentext entscheiden, welches (Hör-)Buch sie sich zu Gemüte führen möchten. Schaden kann es ganz bestimmt nicht.

Fazit: Eine hervorragende Idee, die die Werke der Longlist des Deutschen Buchpreises auch deutlich über klassische Buchhandlungen hinaus bekannt machen dürfte. Wir meinen: unbedingt reinhören!

Hummel, Hummel – Mord, Mord!

Hummel, Hummel – Mord, Mord! (Bild: Radio Hamburg)

Radio Hamburg mischt bereits länger im Podcast-Dschungel mit und bringt nun eine neue Hörspiel-Krimireihe an den Start. In „Hummel, Hummel – Mord, Mord!“ werden in 10- bis 15-minütigen Folgen spannende Kriminalgeschichten erzählt.

The English We Speak

The English We Speak (Bild: BBC)

Wöchentlich befasst sich dieser Podcast der BBC in zwei bis vier Minuten mit einem anderen Begriff oder einer Phrase aus dem Alltagsenglisch und versucht zu ergründen, was es damit eigentlich auf sich hat. Ein Genuss für alle Sprachinteressierten.

Vortrag: The Secret Powers of Podcasting

Tim Pritlove hat es ohne jeden Zweifel geschafft: als Ein-Mann-Podcast-Armee hat er nicht nur sich selbst als Marke, sondern auch sein Unternehmen Metaebene.me als ernstzunehmenden Partner für professionelle Podcast-Produktionen etabliert. Auf der „Electromagnetic Field“ im britischen Eastnor sprach Tim Pritlove eine knappe Stunde darüber, worum es (ihm) beim Podcasting geht. Man erfährt, wie Pritlove die Szene einschätzt und vor allem, wie er die Zukunft sieht. Der Macher von „Raumzeit“, „Freakshow“ und anderen Erfolgsformaten erklärt, warum seiner Meinung nach jeder zumindest darüber nachdenken sollte, einen eigenen Podcast an den Start zu bringen, welche Infrastruktur dabei wirklich hilfreich ist, welche Open-Source- und kostenfreien Tools es gibt und welcher Hardware es wirklich bedarf.

