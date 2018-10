iOS 12 einfach und verständlich erklärt: Mit so wenigen Worten lässt sich das Konzept hinter der Pocket Academy erklären und ist damit so einfach zu verstehen wie die App selbst. Anstatt auf langwierige Erklärungen setzt man hier auf kurze und vor allem praktische Lernvideos, die Ihnen zahlreiche Funktionen direkt am Gerät zeigen. Seit iOS 8 konnten sich daher mehr als 100.000 Nutzer für das einfache Lernen begeistern.