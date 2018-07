24.07.2018 - 11:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Im letzten Jahr veröffentlichte Apple mit „Planet of the Apps“ die erste eigene Show. Im Stil von „Die Höhle der Löwen“ waren mehrere Entwickler auf der Suche nach Investoren, um App-Ideen voranzutreiben. Unter den Investoren befand sich auch der Unternehmer Gary Vaynerchuk. In seiner YouTube-Show #AskGaryVee brach der ehemalige Juror/Mentor sein Schweigen und äußerte sich zum Misserfolg der ersten Apple-Show.

Planet of the Apps war nicht nur Apples erste eigene TV-Show, sondern auch Apples erster großer Flop seinem Langem. In seiner YouTube-Show #AskGaryVee hatte der ehemalige „Planet of the Apps“-Juror Gary Vaynerchuk „The Grill Dads“ zu Gast und kam im Verlauf der Show (etwa ab Minute 27) auf Apple zu sprechen. Er sagte darin, dass Apple beim Marketing der Show alles falsch machte, was man falsch machen kann. Vaynerchuk musste laut eigenen Aussagen stark zusammenreißen, da es nicht seine Show war und nichts in seiner Verantwortung lag. Er biss sich metaphorisch auf die Zunge...

Auch wenn er bei seinen Aussagen nicht ins Detail ging und keinerlei Probleme direkt ansprach, lässt sich anhand seines Statements einiges ableiten. Er hatte wohl nicht nur das Gefühl, dass sich Jimmy Iovine zu wenig in das Marketing der Show einbrachte, sondern auch die Exklusivität für Apple-Music-Abonnenten könnte auch zum Misserfolg beigetragen haben. Apple verhinderte schließlich dadurch, dass die breite Masse „Planet of the Apps“ sehen kann. Ob die Show im TV mit mehr Marketing zum Erfolg geworden wäre, bleibt allerdings fraglich. Die Kritiker nahmen Apples erste Show sehr gemischt auf und bezeichneten die Episoden als langweilig anstatt aufregend und witzig. Es wundert daher nur wenig, dass Apple keine zweite Staffel der Show bestellte.

