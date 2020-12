Philips Hue: Leak verrät neuen Dimmschalter und Lampen

Philips Hue begann vor Jahren mit wenigen Leuchtmitteln, die unterschiedliche Farben darstellen konnten und zudem über App gesteuert werden konnten. Mittlerweile hat man ein umfassendes Produktportfolio für Innen- und Außenbeleuchtung, die sich in nahezu jedes große Smarthome-System integrieren lassen. Wie Hueblog.com und Smartlights.de aktuell berichten, plant man in 2021 eine Überarbeitung der Dimmschalter sowie neue Outdoorlampen.

Ein neuer Dimmschalter ist überfällig

Seit vielen Jahren verkauft Philips schon den Hue Dimmer Switch, um Lampen und Geräte in deinem Smarthome steuern zu können. Laut neuestem Leak soll man nun das Design deutlich überarbeiten und die Buttons von vier auf drei reduzieren. Auf den ersten Aufnahmen ist zu sehen, dass man die beiden Dimm-Buttons zu einem vereint hat, während man gleichzeitig dem Einschalter eine kleine haptische Erhöhung spendiert hat, um ihn auch im Dunkeln zu finden.Als weiteres Extra vergrößerte man die Halterung, um auch in Europa die Schalteraussparungen abdecken zu können.

Wave Linear für Draußen

Neben einer Aktualisierung dürfen sich Hue-Nutzer über ein neues Familienmitglied freuen: Wave Linear. Die neue Outdoor-Beleuchtung soll einen geringen Energieverbrauch aufweisen und sich als indirekte Beleuchtung einsetzen lassen. Beispielsweise können so Wände und Pflanzen kunstvoll in Szene gesetzt werden. Besonders große Flächen sollen sich damit gut ausleuchten lassen und mit bis zu 1.400 Lumen in rund 16 Millionen Farben erstrahlen können.

Wann die neuen Modelle verfügbar sein werden, ist unklar. Aktuell geht man von einer Ankündigung Anfang Januar aus, während die Veröffentlichung dann ab Februar zu erwarten ist.

Was haltet ihr von den Neuerungen? Habt ihr euer Smarthome mit Hue-Leuchten ausgestattet oder setzt ihr auf einen anderen Anbieter? Lasst es uns un den Kommentaren wissen.