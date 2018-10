11.10.2018 - 10:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



11.10.2018 - 10:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat in iOS zahlreiche Funktionen integriert, die Ihr Leben leichter machen sollen. Wie mit den meisten guten und praktischen Sachen ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Zweckentfremdung stattfindet. Während früher Exibitionisten noch in Parks mit „unauffälligen braunen Mäntel unterwegs waren und sich immer wieder entblößt haben, werden nun Smartphones dazu verwendet, um unaufgefordert Penis-Bilder zu verschicken. Allerdings können Sie sich schützen...

In den letzten Monaten häufen sich die Berichte von iPhone-Nutzern, die plötzlich ein Penis-Bild geschickt bekommen haben. Dies scheint vor allem in größeren Städten bei Bus- und Bahnfahrten eine gängige Methode von Exibitionisten zu sein, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Funktionsweise dahinter ist denkbar einfach. Der Versender der Bilder, ruft die Fotos-App auf und wählt ein Foto aus. Danach nur noch ein Tipp auf „Teilen“ und schon werden alle Nutzer mit „offenen“ AirDrop angezeigt. Allerdings kann man sich mit nur wenigen Handgriffen dagegen schützen, sodass Fremde keine Bilder mehr an Sie versenden können.

So schützen Sie sich vor den Penis-Bildern in der Bahn

Einige Nutzer wundern sich sicher, weshalb Mitmenschen in Bus, Bahn und anderen öffentlichen Orten solche expliziten Bilder geschickt bekommen, während man selbst keinerlei Erfahrung damit gemacht hat. Dies kann eine Sache der iPhone-Einstellung sein, sodass Sie womöglich bereits dagegen geschützt sind. Sollten Sie hingegen immer mal wieder unfreiwilig Penis-Bilder erhalten, dann führen Sie folgende Schritte durch:

Öffnen Sie zunächst die Einstellungs-App auf dem iPhone und rufen sie dann den Menüpunkt „Allgemein“ auf. Wählen Sie nun den Eintrag „AirDrop“ aus. Hier stehen Ihnen drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: „Empfangen aus“, „Nur für Kontakte“ und „Für jeden“. Wenn Sie die Funktion eher nicht nutzen, empfehlen wir Ihnen „Empfangen aus“, um jeglichen Versuch unmöglich zu machen, da Sie nicht einmal mehr unter „AirDrop“ angezeigt werden. Alternativ dazu können Sie auch „Nur für Kontakte“ auswählen. In diesem Fall sind Sie nur für Personen sichtbar, die sich in Ihren iPhone-Kontakten befinden.

Kurzfassung:

Öffnen Sie „Einstellungen > Allgemein > AirDrop“

Sie erhalten drei Einstellungsmöglichkeiten: „Empfangen aus“ – Niemand kann Ihnen Dateien senden „Nur für Kontakte“ – Nur Ihre iPhone-Kontakte können Dateien an Sie senden „Für jeden“ – Jeder in Ihrer Nähe kann Ihnen Fotos & andere Dateien senden

Wählen Sie „Empfangen aus“ oder „Nur für Kontakte“ aus, um sich zu schützen

