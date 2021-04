Patzer: Apple bestätigt ungewollt zweiten Berliner Apple Store

Offiziell: Zweiter Apple Store in Berlin

Jeder, der schon einmal ein Device von Apple zur Reparatur abgeben wollte, kennt das Problem: Ein Apple Store ist oftmals nicht direkt in der Nähe. Oder aber der Apple Store ist die einzige Anlaufstelle in einer großen Stadt, was zu Terminkonflikten führt - so auch in Berlin. Hier wird es demnächst aber eine leichte Entzerrung geben.