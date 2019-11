OWC stellt leistungsstarkes Thunderbolt 3 Pro Dock vor: eSATA, 10 Gigabit Ethernet und mehr

Der bekannte Mac-Zubehörhersteller OWC hat ein weiteres Thunderbolt-3-Dock vorgestellt. Das neue Thunderbolt 3 Pro Dock ist mit einer Vielzahl an Anschlüssen ausgestattet, die in der Regel bei den Docks nicht üblich sind, wie etwa ein eSATA-Port oder der CFast-Kartenleser. Zusätzlich gibt Ihnen das neue Zubehörteil auch einen 10 Gigabit Ethernet Anschluss, drei USB-3.1-Ports, zwei Thunderbolt-3-Steckplätze einen DisplayPort 1.2 sowie einen abgesicherten Stromanschluss, der versehentliches Entfernen verhindern soll.

Als besonders Extra besitzt das OWC Thunderbolt 3 Pro Dock einen eingebauten Lüfter, der bei Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden kann, um mögliches Überhitzen beim Anschluss vieler Geräte zu verhindern.

Das sind die Highlights des OWC Thunderbolt 3 Pro Docks

2x Thunderbolt 3 Ports mit bis zu 40Gb/s Übertragungsgeschwindigkeiten sowie Abwärtskompatibilität zu Thunderbolt 2

1x CFast 2.0 Kartenleser

1x SD 4.0 Kartenleser

1x 10 Gigabit Ethernet Anschluss

Aufladen mit bis zu 60W via Thunderbolt 3

3x USB 3.1 Gen 1 Ports

1x DisplayPort 1.2 für einen zusätzlichen Monitor (bis zu 4K 60 Hz) oder ein 5K Monitor (60 Hz) via Thunderbolt 3

Gesicherter Stromanschluss

1x eSATA für externe Laufwerke

2 Jahre Garantie

Preis und Verfügbarkeit

Aktuell ist das OWC Thunderbolt 3 Pro Dock in den USA für einen Preis von knapp 340 US-Dollar erhältlich. Ob und wann das leistungsstarke Dock auch in Europa veröffentlicht wird, ist aktuell noch unklar. Jedoch dürfte die Veröffentlichung erfahrungsgemäß in den kommenden Monaten erfolgen.

