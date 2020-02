Overcast: Podcast-App mit AirPlay 2 und Sprachverbesserung

Der in iOS enthaltene Podcast-Player begeistert nicht gerade durch seine Leistungsfähigkeit, doch es gibt ja zum Glück Apps von Drittanbietern wie Overcast. Die neue Version enthält laut Entwickler Marco Arment eine Funktion, an der er über ein Jahr gearbeitet hat: Voice Boost 2 soll das Hörerlebnis verbessern. Es handelt sich um eine neue Audio-Engine, die eine Lautheitsnormalisierung beinhaltet. Die 2014 vorgestellte, erste Generation der Lautheitsnormalisierung hatte bei weitem nicht die Klangqualität der neuen Version.

Der Vorteil von Voice Boost: Die Funktion sorgt dafür, dass die Lautstärke über alle Sendungen hinweg die gleiche ist. Das ist vor allem bei Amateur-Podcasts sinnvoll, weil diese in sehr unterschiedlichen Lautstärken produziert wurden. Arment zeigt in seinem Blogposting detailliert, wie die neue Audioengine arbeitet.

AirPlay 2 bietet dem Nutzer mehr Komfort, wenn er mehrere Lautsprecher besitzt, die Musik von iOS-Geräten wiedergeben können. So kann der Nutzer die Podcasts zum Beispiel in mehreren Zimmern gleichzeitig wiedergeben oder auf kabellose Lautsprecherpaare zwecks Stereowiedergabe abspielen. Auch das Buffering wird mit AirPlay 2 verbessert, so dass kurze Unterbrechungen bei schlechtem Netz seltener auftreten sollten.

Nett ist auch die Funktion, Intros und Outros zu überbringen, um nicht unnötig Zeit beim Abspielen zu verschwenden. Die Einstellung, wieviel Zeit am Anfang und Ende übersprungen werden soll, kann der Nutzer pro Podcast individuell festlegen. Der Entwickler behob außerdem einen ärgerlichen Fehler: Nun läuft Overcast auch wieder auf Geräten mit iOS 12.

Overcast ist als kostenlos im App Store erhältlich und bietet einen In-App-Kauf für das Ausschalten von kleinen Werbeeinblendungen.

