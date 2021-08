Offener Brief an Apple: Stoppt den Foto-Scan, lasst keine Hintertür zu!

Apple hat sich mit der Ankündigung des sogenannten CSAM-Scans zur Erkennung von Bildern mit sogenannten Child Sexual Abuse Material (kurz CSAM) keinen Gefallen getan (wir berichteten). Schon allein der Umstand, dass es keine große Ankündigung im Rahmen einer Keynote wurde, lässt viele Apple-Nutzer und Experten aufhorchen. Apple hat in den Augen vieler Nutzer und Experten das Vertrauen verspielt. Dabei hatte der Konzern vor gar nicht langer Zeit mit dem Slogan geworben „What Happens on your iPhone, stays on your iPhone“.

Doch wie soll es nun weitergehen?

Wenn Apple sich einen Zutritt zu den privaten Nutzerdaten verschafft, um per KI nach Kinderpornografie zu suchen, können das auch Dritte. Experten befürchten, dass Apple mit der Initiative nun eine Hintertür für Geheimdienste, Strafverfolgung und auch für Kriminelle aufstößt, die den Zugriff auf private Daten für ganz andere Zwecke missbrauchen könnten.

Daher ist die Forderung gegen Apple laut geworden, den CSAM-Scan noch zu stoppen. Es gibt nun einen offenen Brief an Apple, der die Bedenken genau nennt und Apple aufruft, den invasiven Eingriff zu unterlassen (via AppleInsider).

Wer möchte, kann diesen offenen Brief auf appleprivacyletter.com selbst unterzeichnen:

Ein offener Brief gegen Apples in die Privatsphäre eingreifende Technologie zum Scannen von Inhalten. Sicherheits- und Datenschutzexperten, Kryptographen, Forscher, Professoren, Rechtsexperten und Apple-Konsumenten kritisieren Apples geplanten Schritt, die Privatsphäre der Nutzer und die End-to-End-Verschlüsselung zu untergraben. Am 5. August 2021 kündigte Apple Inc. neue technologische Maßnahmen an, die unter dem Namen "Erweiterter Schutz für Kinder" für praktisch alle Geräte gelten sollen. Auch wenn die Ausbeutung von Kindern ein ernstes Problem ist und die Bemühungen, es zu bekämpfen, zweifellos gut gemeint sind, führt der Vorschlag von Apple eine Hintertür ein, die den grundlegenden Schutz der Privatsphäre für alle Nutzer von Apple-Produkten zu untergraben droht. Die von Apple vorgeschlagene Technologie funktioniert durch die kontinuierliche Überwachung von Fotos, die auf dem iPhone, iPad oder Mac des Nutzers gespeichert oder freigegeben werden. Ein System erkennt, wenn eine bestimmte Anzahl anstößiger Fotos im iCloud-Speicher entdeckt wird und alarmiert die Behörden. Ein anderes System benachrichtigt die Eltern eines Kindes, wenn über iMessage Fotos gesendet oder empfangen werden, die nach Ansicht eines maschinellen Lernalgorithmus Nacktheit enthalten. Da beide Überprüfungen auf dem Gerät des Nutzers durchgeführt werden, haben sie das Potenzial, jede Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu umgehen, die ansonsten die Privatsphäre des Nutzers schützen würde. Unmittelbar nach der Ankündigung von Apple schlugen Experten auf der ganzen Welt Alarm darüber, wie die von Apple vorgeschlagenen Maßnahmen jedes iPhone in ein Gerät verwandeln könnten, das kontinuierlich alle Fotos und Nachrichten, die es durchläuft, scannt, um etwaige anstößige Inhalte an die Strafverfolgungsbehörden zu melden und so einen Präzedenzfall zu schaffen, bei dem unsere persönlichen Geräte zu einem radikalen neuen Werkzeug für eine invasive Überwachung werden, ohne dass es eine Kontrolle gibt, die einen möglichen Missbrauch und eine unangemessene Ausweitung des Umfangs der Überwachung verhindert. Wir, die Unterzeichnenden, fordern, dass: Der Einsatz der von Apple Inc. vorgeschlagenen Technologie zur Überwachung von Inhalten sofort gestoppt wird.

Apple Inc. eine Erklärung herausgibt, in der sie ihr Engagement für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und den Schutz der Privatsphäre der Nutzer bekräftigen.