17.01.2019 - 19:30 Uhr Geschrieben von Stefan Molz

In Wandersong retten Sie singend die Welt. (Bild: Greg Lobanov)

Neue Highlights im App Store, bei Steam und Co. Wir stellen Ihnen dieses Mal „Wandersong“ vor, das das Brettspiel Senso auf dem Monitor variiert. Außerdem erfahren Sie, warum Mac-Gamer neidisch zu Windows blicken wegen Forza Horizon 10. Zudem informieren wir Sie über „Life is Sttrange: Before the Storm“ und Teil 2 des Adventures, das für den Mac in diesem Jahr erscheinen soll. Als weitere Spieletipps haben wir „Semblance“ und „XCOM 2“ herausgesucht. Für letzteres erschien noch einmal eine Erweiterung.

Wandersong

In Videospielen wird in aller Regel mit blanken Fäusten, Pumpgun oder gar Napalm die Welt gerettet. Der Indie-Titel Wandersong beweist hingegen, dass auch Pazifisten als Helden taugen: Dem, der schon immer einmal singend das Ende der Welt abwenden wollte, offenbart sich hier also eine einmalige Chance. Es gilt, das Geheimnis hinter dem mysteriösen Erdenlied zu lüften, um nicht weniger als das Ende allen Lebens zu verhindern. Was düster klingt, entpuppt sich schnell als bunt-fröhliches Musikspiel. Dabei bedient man sich im Grunde der gleichen simplen Spielmechanik wie einst das Senso-Spielzeug: Vorgespielte Klänge sind schlicht in richtiger Abfolge zu wiederholen. In Wandersong lässt sich durch zu seichtem Geträller aneinandergereihte Noten etwa ein Vögelchen herbeizurufen, welches unserem Barden höhere Sprünge ermöglicht.

Fazit: Das zugrundeliegende Spielprinzip wird immer leicht variiert – Langeweile kommt im Wandersong nicht auf.

Forza Horizon 4

Der Vorgänger verwandelte Australien in eine Spielweise für Autoverrückte, in diesem Jahr stellt Großbritannien die Kulisse. (Bild: Microsoft)

Teure Traumwagen vor malerischer Kulisse ohne Rücksicht auf Verluste jedweder Art so richtig auszureizen zu können, war schon immer die Quintessenz eines Rennspiels. Wo lange Zeit Electronic Arts mit „Need for Speed“ derlei Gelüste virtueller Bleifüße befriedigte, ist inzwischen die Forza-Horizon-Serie das Maß aller Dinge. Diesmal auf den Straßen Großbritanniens unterwegs, wartet unter anderem ein sensationelles Jahreszeiten-System als Neuheit auf. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter bieten dabei nicht nur optisch Abwechslung, sondern wirken sich auch auf das Fahrverhalten aus.

Forza Horizon 4 ist exklusiv für Xbox One und Windows 10 erhältlich, wahlweise im Gamepass-Abo oder zum Preis ab 70 Euro.

Life is Strange: Before the Storm

„Life is Strange: Before the Storm“ ist zeitlich vor dem ersten „Life is Strange“ angesiedelt und setzt keine Vorkenntnisse voraus. (Bild: Square Enix)

Dass Max Caulfield, Titelheldin des 2015er-Spielehits „Life is Strange“, den gleichen Nachnamen trägt wie Holden aus J. D. Salingers der „Der Fänger im Roggen,“ dürfte kein Zufall sein. Vielmehr versteht sich das allem Anschein nach als Referenz an einen der Klassiker des Coming-of-Age-Genres – genau dieses Genre nämlich wurde in „Life is Strange“ das erste Mal glaubwürdig zu einem Stück Software.

Mit „Before the Storm“ steht nun die zeitlich vor den Ereignissen des Erstlings angesiedelte und vollständig eigenständige Fortsetzung, neudeutsch „Prequel“, auch für den Mac, das iPhone und das iPad bereit. Diesmal spielt die 16-jährige Chloe Price die Hauptrolle, die in Rachel Amber eine ungewöhnliche Freundin findet – die zwei Mädchen sind dabei schlicht grundverschieden. Ein düsteres Geheimnis droht, Rachels Leben zu zerstören. Es ist die neu gefundene Freundschaft zu Chloe, die ihr Kraft gibt: Sie nämlich ist es, die mit der „Widerworte“-Spielmechanik in den zahlreichen Dialogen des Spiels die weitere Geschichte durch Provokation und Durchsetzungsfähigkeit maßgeblich beeinflussen kann – konsequenterweise bietet „Before the Storm“ mehrere Enden, abhängig von den Entscheidungen, die getroffen wurden. Die Geschichte vom Erwachsenwerden ist schön erzählt und sowohl mit Blick auf die Grafik als auch auf den tollen Indie-Soundtrack ansprechend umgesetzt.

Alle drei Episoden alle sind auf macOS und iOS gleich zum Start weg verfügbar, das vollständige Spiel kostet 17 Euro (Mac) beziehungsweise 13 Euro (iOS).

Fazit: „Life is Strange: Before the Storm“ ist auf dem gleichen hohen Niveau wie der Vorgänger – und verkürzt die Wartezeit auf gänzlich neue Abenteuer (siehe News zu „Life is Strange 2“).

