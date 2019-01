Der Nachfolger zu Theme Hospital findet den Weg auf den Mac. (Bild: SEGA)

Neue Highlights im App Store, bei Steam und Co. Wir stellen Ihnen dieses Mal „Two Point Hospital“, den Nachfolger von „Theme Hospital“ vor. Außerdem erfahren Sie, wieso der neue Spider-Man für die Konsole ein waschechter Superstar ist und weshalb der Kampf gegen die „Unbroten“ in „Overcooked 2“ viel Spaß machen kann. Zudem informieren wir Sie über das Cloud-Gaming-Konzept von Blade namens Shadow, sowie Multiplayer-Möglichkeiten von Civilization VI und die Wartezeit der Mac-Portierung von „We Happy Few“.

Two Point Hospital

Ende der 1990er-Jahre legte Theme Hospital ganze Büroetagen lahm: Zu spaßig war trotz der im Grunde ernsten Thematik das Management eines total verrückten Krankenhauses. Mit der abermals richtigen Mischung aus Humor und Zahlenspielereien legt nun eine Handvoll Entwickler des Klassikers nach, „Two Point Hospital“ ist dessen Nachfolger im Geiste.

Abermals warten kuriose Krankheiten auf heilende Hände. Dazu stampft man in Serie Krankenhäuser aus dem Boden, die mit den verschiedensten Räumlichkeiten und entsprechendem Personal ausgestattet werden wollen. Darüber hinaus gilt es, die Zufriedenheit der Patienten und das Wissen der Mediziner im Auge zu behalten – und wenn nötig, entsprechenden Parameter zu justieren. Der Einstieg fällt leicht, im weiteren Spielverlauf jedoch zieht der Schwierigkeitsgrad zur Herausforderung hin an.

Fazit: Spannender als eine Folge von „Emergency Room“: Mit „Two Point Hospital“ lässt sich prima die Zeit totschlagen.

Marvel’s Spider-Man

Nach „God of War“ und „Detroit: Become Human“ stellt „Marvel’s Spider-Man“ den krönenden Abschluss des Spiele-Jahrgangs 2018 auf der Playstation dar. (Bild: Marvel)

Spider-Man ist einer der bekanntesten Superhelden aus dem Marvel-Universum. Mit „Marvel’s Spider-Man“ erhält der durch den Biss einer radioaktiven Spinne mit unerwarteter Macht erfüllte Peter Parker endlich das Spiel, das ihm und seinen unglaublichen Spinnenkräften gerecht wird. Entwickler Insomniac verwandelt New York City in einen riesigen Abenteuerspielplatz, auf dem es sich so richtig austoben lässt – Steuerung, Bewegung und Kampf sind derart gelungen, dass allein schon das Erkunden der Megacity fesselt. Obendrauf gibt es eine fantastisch präsentierte Story, die auch ohne viel Tiefgang um die 15 Stunden zu unterhalten weiß.

Ganz ohne Frage: Spider-Man ist einer der Blockbuster 2018 – exklusiv für Playstation 4.

Standpunkt: Wie Valve Linux beschenkt – und den Mac außen vor lässt

Mit Proton machte Valve 2018 allen Linux-Anwendern mit Spaß am Spielen ein unerwartetes Geschenk: Das Kompatibilitätstool will es ermöglichen, Windows-Spiele ganz einfach auch unter Linux laufen zu lassen. Das funktionierte im Ansatz dank Wine zwar auch zuvor, doch der Steam-Entwickler Valve steckt zusätzliche Arbeit in Wine und diverse weitere Werkzeuge, die der Performance und Kompatibilität zugute kommen. Im Endeffekt lassen sich so vormals Windows-exklusive Titel mit moderaten Geschwindigkeitseinbußen auch unter Linux spielen. Derzeit werden rund dreißig Spiele von Proton unterstützt.

Die Frage nach einer Mac-Version von Proton schmettert Valve in einer FAQ zum Thema leider ab: Zumindest aktuell sei keine geplant. Schade, denn Proton könnte dem Mac auf einen Schlag zu einer deutlich breiteren Auswahl auch aktueller Titel verhelfen.

