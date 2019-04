11.04.2019 - 09:17 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



11.04.2019 - 09:17 Uhr Geschrieben von Stefan Molz

Ein Dauerbrenner: Auf dem Mac macht Bejeweled weiterhin Spaß! (Bild: Popcap Games)

Neue Highlights im App Store, bei Steam und Co. Wir stellen Ihnen diesmal wieder ein paar neue alte Spiele für den Mac vor. Dieses Mal dabei: Bejeweled 3, Tetris Effect und Gris. Außerdem erhalten Sie Infos zum Fortgang mit Dirt 4, Neuerungen bei Steam und Sid Meier‘s Railroads, das Metal-Support erhält.

Bejeweled 3

Auf dem iPhone ist das zeitlose Bejeweled inzwischen zum seelenlosen Groschengrab mutiert. Wer das Spiel gänzlich ohne nervtötende In-App-Käufe genießen will, greift daher zur Mac-Version. Das Spielprinzip ist unverwüstlich: Schiebe drei oder mehrere Edelsteine einer Farbe vertikal oder horizontal ineinander, um Punkte zu erzielen. Mehr muss man nicht wissen, um in der Mittagspause bei der Jagd nach dem nächsten Highscore eine Menge Spaß zu haben. Bejeweled 3 auf dem Mac variiert das Spielprinzip auf abwechslungsreiche Art und Weise: Während man in einem der insgesamt acht Spielmodi ganz klassisch gegen die Zeit spielt, müssen in anderen Modi etwa gezielt Steine am unteren Rand des Bildschirms kombiniert oder sich mit jedem Zug nach oben im Spielfeld bewegende Schmetterlingssteine am Erreichen des oberen Bildschirmrands gehindert werden. Fazit: Der Klassiker Bejeweled 3 von Popcap gehört auf jeden Mac und ist via Steam für inzwischen schlappe 5 Euro erhältlich. Tetris Effect Kunterbunter Puzzle-Drogentrip: Mischt man das Beste aus Tetris, Lumines und Rez, hört das Ergebnis auf den Namen Tetris Effect. (Bild: Monstars) Tetris ist zeitlos. Die Klötzchenstapelei hat sich zwar mit Ergänzung um neue Spielmechaniken durchaus weiterentwickelt, doch der große Aha-Effekt blieb bislang aus. Es ist der für seine synästhetischen Spiele Rez und Lumines bekannte Tetsuya Mizuguchi, der das neue Tetris Effect verantwortet und Augen und Ohren einmal mehr in Erstaunen versetzt. Tetris Effect ist ein Gesamtkunstwerk aus Musik, visuellen Effekten und dem typischen Tetris-Gameplay: Geschwindigkeit, Farben und Formen verändern sich im Laufe einer Partie synchron zu Musik und Soundeffekten. Das Spiel fühlt sich dabei im besten Sinne so an, als könnte es das zu Software gewordene Gegenstück zu einer Partie herkömmlichen Tetris unter LSD-Einfluss sein. Gris Aus dem sonnigen Barcelona stammt Gris, das einmal mehr den Beweis erbringt, dass Spiele auch Kunst sein können. (Bild: Nomada Studio) Gris ist Spanisch und bedeutet Grau. Gris ist zugleich der Titel eines aktuellen Videospiel-Geheimtipps und darüber hinaus auch der Name der Protagonistin. Im Kern ist das Spiel auf das Gameplay heruntergebrochen zunächst einmal nicht mehr als ein einfacher Platformer. In den seltsamen Strukturen einer Traumwelt verstecken sich geheimnisvolle Lichter, die der Spielfigur nach und nach neue Fähigkeiten und durch die Projektion von Sternbildern mit den eingesammelten Lichtern auch neue Wege erschließen. Über Brücken aus Sternenlicht gelangt Gris an zuvor unerreichbar geglaubte Orte, und in einen Steinblock verwandelt trotzt sie Widrigkeiten wie etwa Stürmen. Dabei geben sich die Levels abwechslungsreich. Neben einer Welt voller Windmühlen erwartet den Spieler unter anderem ein dichter Wald und spannende Unterwasserlandschaften, deren Wege von Rätseln, Freund und Feind gesäumt sind.

Der Name lässt es vielleicht nicht vermuten, aber Kern von Gris ist das Spiel mit Farben und Emotionen sowie seine sehr erwachsene Story mit viel Raum für Interpretationen. Das minimalistische Design, die beeindruckende Grafik, die an Aquarelle erinnert, ein toller Soundtrack und die ohne Worte erzählte Geschichte machen Gris zu einem Kunstwerk – zumindest zu einem kleinen: Mit lediglich rund drei Stunden Spielzeit ist man nämlich schnell durch, der Wiederspielwert ist gering. Nicht selbstverständlich: Technisch gibt sich Gris keine Blöße, auch auf weniger potenten Macs läuft das wunderschöne Spiel angenehm flüssig.

Fazit: Gris ist ein zum Spiel gewordener Traum, der wie kaum ein anderes Spiel Emotionen und Empathie in den Mittelpunkt des Geschehens stellt und Schöngeister glücklich macht.

Dirt 4 auf der Zielgerade

Dirt 4 (Bild: Codemasters)

Wenn es um Rennspiele auf dem Mac geht, ist auf Feral Interactive Verlass: In den kommenden Monaten soll Dirt 4 auch in einer Umsetzung für macOS erscheinen. Auf den Spieler warten mehr als 50 verschiedene Fahrzeuge und abwechslungsreiche Strecken etwa in Australien und Schweden. Ein konkreter Veröffentlichungstermin nannten die Briten nicht.

Steam schneidet alte Zöpfe ab

Steam schneidet alte Zöpfe ab (Bild: Screenshot, Montage)

Zum Jahreswechsel hat Steam-Betreiber Valve den Support für ältere macOS-Versionen eingestellt. macOS 10.7 („Lion“), 10.8 („Mountain Lion“), 10.9 („Mavericks“) sowie 10.10 („Yosemite“) will man nicht länger unterstützen. Wer seine via Steam gekauften Spiele weiterhin nutzen will, muss das Betriebssystem aktualisieren – oder das Update hinauszögern.

Neues Leben für Sid-Meier-Klassiker

Sid Meier‘s Railroads! (Bild: Feral Interactive)

„Sid Meier’s Railroads!“ gilt als Klassiker unter den Eisenbahnsimulationen. Der Mac-Version spendierte Feral Interactive dem Spiel nun die 64-Bit-Kompatibilität und Metal-Unterstützung – damit wird Railroads! auch unter künftigen macOS-Versionen lauffähig sein.

