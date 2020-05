Powerbeats Pro ab sofort in vielen schönen Farben bestellbar

Die Powerbeats Pro liefert Apple eine sportliche Alternative zu den AirPods, wobei Nutzer dabei nicht auf Komfort verzichten müssen. Die drahtlose Variante besitzt denselben H1-Chip wie die AirPods und unterstützt daher auch den Sprachbefehl „Hey Siri“, ohne dass ein Knopf gedrückt werden muss.

Nach einigen Leaks in den vergangenen Wochen ist es nun offiziell: Die drahtlosen Powerbeats Pro gibt es jetzt in vier neuen Farben: Frühlingsgelb, Wolkenrosa, Lavarot und Gletscherblau. Die neuen Ohrhörer werden am 9. Juni 2020 in den Handel kommen und zum gleichen Preis wie die bisherigen Modelle angeboten werden.

Technische Neuerungen gab es nicht - die Hördauer liegt immer noch bei bis zu neun Stunden, wobei mit der Ladeschale durch erneutes Aufladen ein Betrieb von 24 Stunden möglich ist. Innerhalb von 5 Minuten können die Ohrhörer wieder 1,5 Stunden verwendet werden.

Die Powerbeats Pro verfügen durch die Ohrbügel über zusätzlichen Halt und Komfort. Besonders bei anstrengenden sportlichen Aktivitäten sollen sie so nicht verloren gehen. Nicht einmal das iPhone muss aus der Tasche gezogen werden, da Sie via Siri oder den Hardware-Tasten die Wiedergabe steuern können.

Powerbeats Pro sind spritzwassergeschützt

Denn was heißt denn IPX4 zertifiziert? Nach Angaben von Apple bedeutet es, dass die Ohrhörer durch Abdichtungen rundum vor Spritzwasser und natürlich vor Schweiß geschützt sind, sodass sie auch bei härteren Trainingseinheiten der optimale Begleiter sind. Die Zertifizierung beinhaltet, dass die Spritzfestigkeit für mindestens 10 Minuten bestehen muss.

Apples Powerbeats Pro kosten 250 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Apple-Website.

