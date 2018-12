(Bild: Mac Life)

Die neue Mac Life ist da. Mit allen Tests zum neuen iPad Pro, MacBook Air und Mac mini. Außerdem klären wir, warum das iPhone XR für die meisten Menschen das beste iPhone ist. Über 100 Seiten Tests und Praxis sind auch wieder mit dabei.

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft aktualisiert Apple fast seine gesamte Produktpalette. Neben einem neuen iPad Pro gibt es auch endlich Updates für den Mac mini und das MacBook Air. Alle drei Geräten wurden in der Redaktion auf Herz und Nieren getestet. Kann das iPad Pro endlich ein MacBook ersetzen? Und wie vielseitig ist der neue Mac mini? Und ist das beliebteste MacBook auch im Jahr 2018 einen Kauf wert?

Lesen Sie außerdem auf über 100 Seiten Tests und Praxis alles zu den neuen Apps von macOS, die 12 besten Tools für das MacBook und wie Sie mit Safari besser surfen. Darüber hinaus begleitet Mac Life den Langstreckenläufer Lars Sonnemann bei seinen Vorbereitungen für den Berlin-Marathon mit der Apple Watch.

Die wichtigsten Themen im Überblick:

iPad Pro im Test

MacBook Air und Mac mini im Test

iPhone XR im Alltag

Tools für MacBook-Nomaden: Mit welchen Anwendungen hält das MacBook im Außendienst besser durch?

Tipps und Tricks zu iOS 12

Marathon mit der Apple Watch: Wie schlägt sie sich?

Die Apple-Kaufberatung: Alle Geräte im Überblick

Großer Shopping-Guide für Weihnachten

