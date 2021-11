Die neue Mac Life 12/2021 ist da: Das neue MacBook Pro

Apple betont immer wieder, wie sehr auf Kund:innen gehört würde. Selten wurde es besser unter Beweis gestellt als jetzt.

Nach mehreren Jahren haben es Tim Cook und sein Team nicht mehr ausgehalten, ständig in enttäuschte Gesichter blicken zu müssen, könnten wir meinen. „Hier habt ihr alles zurück, was wir euch genommen haben – und noch mehr Power extra obendrauf!“ Das war letztlich wenn nicht der Tenor, dann zumindest das Ergebnis des „Unleashed“-Events. Dort nämlich präsentierte Apple neue MacBook Pro- Modelle, die in Teilen eine doppelte Rolle rückwärts darstellen.

Fast wie auf dem Hamburger Fischmarkt ging es zu. „Was willst du haben? HDMI-Anschluss? Kannste haben! Und hier noch ein SD-Kartenleser dazu! Und weil du so nett guckst, hier noch MagSafe und eine anständige Tastatur!“ Nach fünf Jahren Pause beschert Apple Pro-Anwender:innen wieder ein MacBook, das praktisch keine Wünsche offenlässt. Zumindest denken wir das vor unserem eigenen Test. Den liest du in der kommenden Ausgabe oder vorab online auf www.maclife.de.

Herzlichst,

Sebastian Schack