Die neue Mac Life 01/2022 ist da: Das MacBook Pro im Mega-Test

Ein auch für Apple mehr als turbulentes Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Was wird uns davon in Erinnerung bleiben?

Vielleicht geht es dir wie uns in der Redaktion: So ganz klar ist nicht, was von diesem Apple- Jahr zu halten war. Moderate Updates für iPhone und Apple Watch sowie die dazugehörigen Betriebssysteme auf der einen Seite. Dann aber auch ein MacBook Pro, das allestaunen lässt, ein iPad Mini, das wie Phönix aus der Asche daherkommt und eine großartige Weiterentwicklung der AirPods. Und irgendwo mittendrin jede Menge Diskussionen um Produktionsbedingungen in China, Datenschutz und Maßnahmen gegen Kinderpornografie. Dazu wiederum gesellen sich Apples unbestreitbar großen Schritte in Sachen Umwelt- und Klimaschutz.

Schon lange war es nicht mehr so schwer, Apples gesamte Performance in einem Jahr in „gut“ oder „schlecht“ einzuteilen. Und weißt du was? Vielleicht ist das auch gar nicht so richtig schlimm. Immerhin hatten wir auf diese Weise im vergangenen Jahr viel Anlass zur Diskussion – nicht nur innerhalb der Redaktion und im Podcast, sondern auch mit vielen Leser:innen.

Herzlichst,

Sebastian Schack