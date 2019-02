02.02.2019 - 12:06 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



02.02.2019 - 12:06 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Tage nachdem Foxconn berichtet hat, dass die rein amerikanische Fabrik in Wisconsin nach all dem Gerede und Aufbau nicht mehr gebaut wird, macht das Unternehmen eine Kehrwende um 180 Grad. Nach Gesprächen mit Präsident Trump wird die Fabrik nun doch gebaut. Die Gründe sind unklar.

Es bleibt unklar, was in dem US-Werk untergebracht wird. Nach einem Reuters-Bericht von letzter Woche sollen in der 10 Milliarden US-Dollar teuren Fabrik hauptsächlich hochbezahlte Ingenieure arbeiten. Geringer bezahlte Fabrikarbeitsplätze werden hingegen kaum geschaffen. Die neuerlichen Nachrichten über den Bau der Fabrik machen die Sache nicht klarer. Angeblich sollen am US-Standort künftig 13.000 Mitarbeiter arbeiten.

Foxconn teilte mit, dass „dieser Campus sowohl als fortschrittliche Produktionsstätte als auch als Zentrum für Hochtechnologie-Innovationen für die Region dienen wird.“ Foxconn hat bereits 4 Milliarden US-Dollar Subventionen in Form von Steuererleichterungen und anderen Anreizen erhalten.

Foxconn begründet die Kehrwende wie folgt: „Nach produktiven Gesprächen zwischen dem Weißen Haus und dem Unternehmen und nach einem persönlichen Gespräch zwischen Präsident Donald J. Trump und dem Vorsitzenden Terry Gou setzt Foxconn den geplanten Bau einer Gen 6-Fabrik fort, die das Herzstück des Wisconn Valley Science and Technology Park bilden wird. Dieser Campus wird sowohl als fortschrittliche Produktionsstätte als auch als Zentrum für Hochtechnologie-Innovationen für die Region dienen.“

Ob US-Präsident Donald Trump weitere Anreize versprochen hat, bleibt unbekannt. Es ist aber unwahrscheinlich, dass die USA die Rahmenbedingungen unverändert gelassen haben.

