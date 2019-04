Bis letzten September bot Apple in der Fotos-App am Mac an, dass Fotos, Fotobücher, Kalender und weitere Printinhalte bestellt werden können. Für die Dienstleistungen beauftragte das Unternehmen damals Motif. Diese übernehmen auch weiterhin gerne die Aufträge und stellen dazu eine Fotos-Erweiterung bereit, die nun ein Update mit zahlreichen Verbesserungen, wie zusätzliche Stabilität und bessere Übersetzungen, erhielt.