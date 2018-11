30.11.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Mophie hat mit der Powerstation einen Notfall-Akku vorgetellt, der sich tatsächlich über ein Lightning-Kabel aufladen lässt. Das ist für Mac-Nutzer sehr vorteilhaft, weil dann weniger Kabel mitgenommen und der Akku am iPhone- oder iPad-Ladegerät bequem aufgetankt werden kann.

Traditionell bieten die Notfallakkus der meisten Hersteller zum Laden einen microUSB-Anschluss, wobei seit kurzem auch USB-C dazu gekommen ist. Das ist für die meisten iPhone-Nutzer etwas unschön, weil sie an ihrem Ladeteil ein Lighting-Kabel nutzen, um ihre mobilen Geräte aufzuladen. Mophie hat bei der neuen Powerstation daher erstmals einen Lightning-Eingang eingebaut. Der Akku hat eine Kapazität von 5.050mAh und verfügt über zwei USB-A-Ports zum Aufladen externer Geräte und einen Lighting-Ausgang.

Während bisherige Mophie-Ladegeräte über integrierte Lightning-Kabel zum Aufladen externer Geräte verfügen, ist dieses Power Bank in der Lage, selbst per Lighting aufgeladen zu werden. Wenn Sie beispielsweise ein USB-C-fähiges MacBook besitzen, können Sie mit einem Lightning to USB-C-Kabel die Mophie Powerstation auch unterwegs aufladen.

Die Mophie Powerstation mit Lightning-Eingang ist ab sofort auf Mophies Website für rund 60 US-Dollar zu bestellen. Ein Europreis liegt noch nicht vor.

