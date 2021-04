Millioneninvestition in Apple TV+: Apple sichert sich das Highlight des Sundance Film Festivals

Der Einkauf von externen Inhalten begann mit dem Film "Greyhound" von Tom Hanks, ein Drama, welches im zweiten Weltkrieg spielte. Das war allerdings nur der Auftakt, seitdem kauft das Unternehmen beständig neue Inhalte zu - zuletzt konnte man sich die exklusiven Rechte an einer Naturdokumentation sichern. Nun sicherte man sich das nächste Highlight.

Apple sichert sich mit "Coda" den Gewinner des Sundance Festivals

Für Apple TV+ sicherte sich das Unternehmen das gesellschaftliche Filmdrama "CODA". Hier wird die Geschichte von Ruby, gespielt von Emilia Jones, erzählt, die als einziges Familienmitglied hören kann. Alle anderen sind taub, was Ruby im Laufe des Films vor einen immensen Gewissenskonflikt stellt: Soll sie Ihre Träume verwirklichen und dafür ihre Familie im Stich lassen? Oder entscheidet sie sich zugunsten ihrer Familie und gibt ihre persönlichen Träume auf?

► Apple TV+ 7 Tage kostenlos testen

Ebenfalls ein Millioneninvestment

Laut Brancheninsidern war das kein günstiger Deal, wenngleich dieser weit unter den kolportierten 75 Mio. US-Dollar für Greyhound zu liegen scheint. Angeblich soll Apple dafür 25 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt haben, um so unter anderem auch Amazon mit Prime Video auszubooten.

Start im August

In einer versteckten Sektion auf der eigenen Homepage kündigt Apple auch den Starttermin des Filmdramas an. Geplant ist es, CODA ab dem 13. August 2021 in der Apple TV+-App zur Verfügung zu stellen. Die steht nicht nur auf der eigenen Hardware zur Verfügung, Cupertino hat diese App mittlerweile auch auf vielen Smart TV´s sowie anderen Konsolen zur Verfügung gestellt.