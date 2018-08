07.08.2018 - 09:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.08.2018 - 09:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

„Apple Watch ausschalten! Aber sofort!“ (Bild: CC0)

Erinnern Sie sich noch an die Berichte über die Baseball-Spieler, die die Apple Watch genutzt hatten, um sich im Spiel einen Vorteil zu verschaffen? Während hier die Regeln angepasst wurden, gibt es jetzt weitere Neuigkeiten aus den USA. Dort ordnete der Deputy Defense Secretary Parick Shanahan nun an, dass bei allen verwendeten Fitnesstrackern das GPS ausgeschaltet wird – auch bei der Apple Watch.

Nicht nur in Deutschland sondern auch in den USA sind Fitnesstracker äußerst beliebt. Oftmals läuft man ihnen nahezu unbemerkt über den Weg und trifft sie in allen Lebensbereichen – so auch beim US-Militär. Dort geht es längst streng zu und aus vielen Büros im Pentagon sind Smartphones seit langer Zeit verbannt. Dadurch möchte man das Mithören, Aufzeichnen und Aufnehmen von Fotos oder Videos verhindern. Nun geht man einen Schritt weiter. Wie die Website Breaking Defense berichtet, trifft es nun auch die Apple Watch und andere Fitnesstracker, die über eine GPS-Funktion verfügen.

Lesetipp Neues iPad Pro zeigt sich in neuester iOS-12-Beta Vor rund einem Jahr ist es bereits passiert. Nach langen Gerüchten tauchte im Code der iOS-11-Beta Schnipsel und sogar Icons zum iPhone X... mehr

Der Deputy Defense Secretary Patrick Shanahan hat daher ein Verbot beziehungsweise Abschaltung der Geräte veranlasst. Laut seinem Memo erhöht sich dadurch das Sicherheitsrisiko unbewusst, da über die Standortdaten nicht nur eine persönliche Information preigegeben wird, sondern auch Standorte, Routinen sowie ungefähre Personalzahlen.

Die Debatte wurde bereits im Frühjahr 2018 ausgelöst, als App-Anbieter Strava Karten veröffentlichte, die typische Jogging- und Fahrradrouten aller Nutzer zeigten. Dabei kamen natürlich auch Fitnessroutinen von Militärangehörigen ans Licht, die verrieten, wo Truppen stationiert sind. Auch wenn Strava natürlich kein Sicherheitsrisiko für das Militär darstellen wollte, entbrannte die Diskussion, die nun seine Konsequenzen fordert.

Anzeige