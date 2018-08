09.08.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



09.08.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: CC BY 2.0)

Der niederländische DJ und Musikproduzent Martin Garrix debütiert mit einem eigenen Mix und einem Interview mit Zane Lowe auf Apples Streaming-Radiosender Beats 1. Der exklusive DJ Mix wird in dem erst kürzlich auf Apple Music gestarteten 'DJ-Mixe + Live-Sets'-Raum veröffentlicht.

Martin Garrix ist ein niederländischer DJ und Musikproduzent, der im Jahre 2013 mit dem Lied Animals seinen internationalen Durchbruch hatte. Seit Beginn seiner Karriere ist er in den Bereichen der Electro- und Dirty-House-Musik aktiv, vertritt seit 2015 jedoch vermehrt Progressive House und Future-Bass. Er ist außerdem unter seinen anderen Künstlernamen GRX (Big-Room), YTRAM (Deep- & Bass-House) und Area21 (in Zusammenarbeit mit dem Rapper Maejor Ali; Future-Bass, Hip-Hop) bekannt.

Garrix wird am Freitag, den 10. August um 6 Uhr (MESZ) einen exklusiven Mix auf Apple Music im Raum DJ-Mixes + Live-Sets veröffentlichen. Der Titel lautet: "Martin Garrix Presents STMPD RCRDS (DJ Mix)".

Der neue Raum 'DJ-Mixe + Live-Sets' auf Apple Music zielt darauf ab, den Schwerpunkt wieder auf den DJ zu legen und bietet Künstlern und Fans eine Plattform an, auf der sie ihre ihre Mixe so streamen können, wie diese angehört werden sollen. Der Raum 'DJ' auf Apple Music wird regelmäßig mit Titeln aus der Welt der Dance- und Electro-Musik bestückt, teilte Apple mit. Wer ein bisschen sucht, findet Mixe wie Claude VonStrokes Headliner-Set vom Movement Music Festival in Detroit und der Ibiza Appreciation Mix von Black CoffeeIbiza Appreciation Mix.

Martin Garrix sagtte zu diesem exklusiven Mix: "Ich bin absolut zufrieden damit, was bei diesem Mix herausgekommen ist und kann es kaum erwarten ihn mit der Welt zu teilen. Ich wollte damit zeigen, was ich mir selbst angehört habe, die Musik, die mich inspiriert, und die Musik, die ich mit meinem Label STMPD Records veröffentliche, das eine Plattform für alle Arten von Musik ist. Es spielt keine Rolle, welches Genre und ist auch völlig egal, ob Hip Hop oder House. Es ist Musik, die man auf meinen Shows hört, eine Menge neuer Musik – ich will euch einfach nur auf eine Reise mitnehmen."

Garrix wird zudem am Samstag, 11. August um 6 Uhr (MESZ) eine komprimierte Version seines exklusiven Mixes im Rahmen des One Mix-Programms von Beats 1 präsentieren.

Bild: CC BY 2.0

Anzeige