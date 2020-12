MagSafe Duo Ladegerät ab sofort verfügbar: Das musst du jetzt wissen

Gemeinsam mit den iPhone-12-Modellen stellte Apple im Oktober neues Zubehör vor. Speziell für die neuen Geräte entwickelte das Unternehmen eine neue Produktlinie mit integrierten Magneten, die für neue Anwendungen sorgen soll. Passend dazu kündigte man das MagSafe Ladegerät und MagSafe Duo Ladegerät an, die die neuen Modelle in die optimale Position ziehen sollen, um eine möglichst effiziente Ladung zu gewährleisten. Während das einfache Ladegerät sofort mit den ersten neuen iPhone-Modellen verfügbar war, ließ das MagSafe Duo Ladegerät auf sich warten, sodass eine Veröffentlichung in 2020 auf der Kippe stand.

Das kann das MagSafe Duo Ladegerät

Grundsätzlich handelt es sich um eine praktische Erweiterung für Nutzer, die ein aktuelles iPhone und eine Apple Watch besitzen. Das Ladergerät kann nämlich mit nur einem USB-C-auf-Lightning-Kabel (mitgeliefert) beide Geräte aufladen. Dabei ist der Teil für die Apple Watch sogar klappbar, damit du auch geschlossene Armbänder wie das neue Solo Loop oder Milanaise nicht entfernen brauchst. Solltest du viel unterwegs sein, dann ist es ebenfalls nützlich, da du es zusammenklappen und damit leicht verstauen kannst.

Allerdings hat das MagSafe Duo Ladegerät seinen Preis. Aktuell kostet es rund 145 Euro und liegt man etwa auf dem Niveau anderer Multi-Ladegerät für iPhone und Apple Watch. Jedoch lassen sich damit höhere Ladegeschwindigkeiten erreichen. Laut Apple kannst du dein iPhone dann mit bis zu 14W laden, während das einfache MagSafe Ladegerät mit 20W-USB-C-Netzeil sogar 15W erreicht. Beim MagSafe Duo wird für die 14W jedoch mindestens ein USB-C-Netzteil mit 27W nötig. Nutzt man nur die 20W-Ausführung lädt dein iPhone lediglich mit 11W.

Noch ein Wort zur Kompatibilität: Du kannst es für alle Modelle der Apple Watch verwenden und bei der Ladefläche für das iPhone darfst du nicht nur die neuen Modelle laden, sondern alle Geräte mit Qi-Ladefunktion erhalten hier frische Energie – allerdings mit weniger Ladeleistung. Vom iPhone 8 bis hin zu den AirPods Pro oder Android-Geräten wird hier alles unterstützt.