Ankers PowerExpand 7-in-1 Thunderbolt 3 Mini Dock ist ab sofort verfügbar

Ein kleines Thunderbolt-3-Dock mit vielen Funktionen

Wie sich aus dem Namen Anker PowerExpand 7-in-1 Thunderbolt 3 Mini Dock ableiten lässt, steckt das 225g schwere Dock voller Funktionen. Neben einem SD- und microSD-Kartenleser verfügt das kompakte Gerät über einen einen Gigabit-Ethernet-Port sowie einen USB-A-Anschluss und erweitert damit jedes aktuelle MacBook um wertvolle Anschlüsse. Darüber hinaus integrierte Anker noch einen USB-C-Port, an dem man etwa das Smartphone laden oder Zubehör anschließen kann. Für den Anschluss an den Mac steht ein weiterer USB-C-Anschluss mit Thunderbolt-3-Spezifikationen bereit, der etwa ein MacBook mit bis zu 45W versorgen kann. Natürlich fehlt Ankers Mini Dock auch nicht der übliche HDMI-Port, der in Version 2.0 vorliegt und dir eine Übertragung an externe Monitore in 4K bei 60 Hz erlaubt. Aufgrund der kleinen Bauform eignet sich das Dock ausgezeichnet für unterwegs und stellt zudem eine günstige Alternative zu den professionellen Modellen wie dem PowerExpand Elite 13-in-1 (Affiliate-Link) dar.

Technische Daten USB-C Eingang (10 Gbps, 5V / 0.9A)

USB-A Eingang (10 Gbps, 5V / 1.1A)

SD & microSD Speicherkartensteckplatz (SD 4.0 UHS-II)

Thunderbolt 3 Upstream Port (40 Gbps, 45W)

HDMI 2.0 Eingang (4K bei 60 Hz)

Gigabit Ethernet Eingang

Maße : 109 x 90 x 30 mm

: 109 x 90 x 30 mm Gewicht : 225g

: 225g Lieferumfang: 7-in-1 Thunderbolt 3 Mini Dock Station, ein Netzteil, ein 70 cm Thunderbolt 3 Kabel, eine Bedienungsanleitung

Preis und Verfügbarkeit

Ankers PowerExpand 7-in-1 Thunderbolt 3 Mini Dock ist ab sofort bei Amazon (Affiliate-Link) sowie weiteren Händlern verfügbar. Laut dem Hersteller kostet das kompakte Dock rund 200 Euro. Allerdings muss dies nicht sein, da es mit einem Sonderangebot eingeführt wird.

Angebot zum Marktstart: 15 Prozent sparen!

Laut Anker bietet man auf Amazon (Affiliate-Link) einen besonderen Einführungspreis an. Dadurch zahlt man anstatt der 200 Euro nur 170 Euro und spart entsprechend 15 Prozent. Dazu musst du an der Kasse nur den Rabattcode MINIDOCK eingeben. Lange solltest du allerdings nicht überlegen, da der Sonderpreis nur zeitlich begrenzt verfügbar ist. Das Angebot ist vom 19. bis 23. August gültig und richtet sich an schnell entschlossene Nutzer.