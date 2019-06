05.06.2019 - 10:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Mit macOS 10.15 Catalina geht Apple einen mutigen neuen Weg und trennt sich dabei von Überbleibsel einer längst vergangenen Zeit. Während iTunes in eine Podcasts-, TV- und Musik-App aufgeteilt wird und damit nach knapp 18 Jahren sein Ende findet, ist für das Dashboard ebenfalls bald Schluss. Dies kommt nicht von ungefähr und kündigte sich schon lange an, nachdem Apple die Funktionen zunehmend versteckte.

Zuletzt hatte Apple das Dashboard in macOS Mojave mehr als deutlich in die letzte Ecke des Betriebssystems verfrachtet und war dadurch für die meisten Nutzer noch unsichtbarer geworden. In macOS Catalina wird man dies endgültig beheben und das Dashboard vollständig abschaffen. Laut der Website Appleosophy fehlt jede Spur von dem Feature. Weder in den Systemeinstellungen noch über einen Terminal-Befehl lässt sich das Dashboard zurückbringen. Einen kleinen Verweis gibt es in der ersten „macOS 10.15“-Beta allerdings. Im Launchpad ist nämlich noch immer das Icon für das Dashboard vorhanden. Jedoch ziert dieses ein Fragezeichen, was ein Anzeichen für eine nicht mehr vorhandene App ist.

Nach 10 Software-Generationen ist Schluss

Eingeführt wurde das Dashboard vor langer Zeit mit Mac OS X 10.14 Tiger. Laut Apple wollte man damit einen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie den Kalender, den Taschenrechner, Kontakte, Notizzettel und mehr geben. Was anfangs natürlich komfortabel, war in der Praxis oftmals sogar langsamer als entsprechende Apps einfach im Dock zu behalten. Apple behielt das Dashboard dennoch bei, aber verdrängte es immer mehr aus dem Sichtfeld der Nutzer. Mit Mac OS X Yosemite 10.10 deaktivierte man es dann sogar standardmäßig. Nahezu unauffindbar wurde es jedoch erst mit macOS Mojave im letzten Jahr. Daher würde es uns nun wenig wundern, wenn Apple das Dashboard mit macOS Catalina zu Grabe trägt.

