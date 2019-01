27.01.2019 - 15:07 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Das MacOS 10.14.4 Update, das derzeit für Entwickler als erste Beta verfügbar ist, beinhaltet eine neue AutoFill-Funktion, die für die Notebooks MacBook Pro und MacBook Air mit Touch ID gedacht ist. Sie erleichtert Nutzern den Umgang mit Passwörtern.

Wie die Website iMore herausgefunden hat, gibt es im Abschnitt Touch ID der Settings-App unter macOS 10.14.4 eine neue "Safari AutoFill"-Liste, die Sie aktivieren können. Derzeit gibt es macOS 10.14.4 allerdings nur als Beta für Entwickler. Ob es die Funktion in die finale Version von macOS 10.14.4 schaffen wird, ist natürlich nicht bekannt.

Wenn Sie in Safari AutoFill für Touch ID aktiviert haben, können Sie mit dem Finger auf die Schaltfläche Touch ID klicken, um Webformularinhalte automatisch auszufüllen.

Im Moment können Sie AutoFill verwenden, um Benutzernamen, Passwörter, Adressen, Telefonnummern und Kreditkarten und andere Daten direkt in Webseiten einzugeben, aber im Allgemeinen müssen Sie in ein Formular klicken und dann mit der Eingabe beginnen, bevor die Option AutoFill erscheint.

Es klingt so, als würde die neue Touch ID Safari AutoFill-Funktion den Ausfüllprozess gerade bei Bestellformularen erleichtern. Andere Passwortmanager wie Lastpass bieten solche Funktionen seit Jahren an, allerdings nicht mit dem biometrischen Feature Touch ID.

Der Safari in macOS 10.14.4 bietet auch noch andere Annehmlichkeiten. Wenn der Dark Mode des Betriebssystems aktiviert ist und Sie eine Website besuchen, die ein Dark Theme zur Verfügung stellt, wird es automatisch aktiviert. Das ist allerdings eine Funktion, die Websitebetreiber aktiv durch ein entsprechendes CSS zur Verfügung stellen müssen.

Eine der großen Ärgernisse mit Dark Mode in macOS Mojave ist derzeit, dass der meisten Websites helles Weiß als Hintergrund nutzen, was mit den gedämpften Farben der nativen Apps im Dark Mode kollidiert. Die neue CSS-Medienabfrage gibt Websites die Möglichkeit, ihr Styling an helle und dunkle Themes des Betriebssystems anzupassen. Die neue Safari-Beta enthält Unterstützung für das CSS Media Query "prefers-color-scheme". Auf diese Weise können sich Websites automatisch an das Betriebssystem anpassen. Nähere Details hat Apple auf einer Support-Seite zusammengefasst.

