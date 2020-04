MacBook Pro: Wer rechts lädt, lädt leiser

MacBook Pro sind empfindliche Wesen. Werden sie per USB-C am falschen Port geladen, werden sie schnell heiß und der Lüfter springt an. Das verursacht unnötigen Lärm, lässt sich aber verhindern. Wenn der Rechner von der linken Seite aus geladen wird, gerät die Temperatur schnell außer Kontrolle, wie mehrere Anwender auf dem Portal StackExchange glaubhaft berichten.

Die Notebooks sind so konstruiert, dass auf der linken Seite erzeugte Wärme schwerer abtransportiert wird als auf der rechten. Wenn die Sensoren merken, dass es im Gehäuse zu warm wird, wird Prozess „kernel_task“ auf eine Prozessorlast von 100 Prozent_gesetzt. Es macht natürlich keinerlei Sinn, den essentiellen Prozess einfach zu beenden, da er neu gestartet wird und sofort wieder auf 100 Prozent geht.

Wie lädt man das MacBook Pro richtig?

Ganz einfach von der rechten Seite aus. Das hat Apple zwar in keinem Supportdokument erwähnt, bringt aber tatsächlich den gewünschten Effekt: das Gerät wird nicht so heiß und der Lüfter springt seltener oder gar nicht an.

Welche MacBook Pro sind von dem Hitzeproblem betroffen?

Sowohl bei den 13-Zoll-, 15-Zoll- und 16-Zoll-Modellen ist der Effekt festzustellen. Apple baut die Notebooks grundsätzlich ähnlich auf.

