MacBook Pro und MacBook Air mit ARM-Prozessor: Erste Modelle Ende 2020, aber nur mit dieser Bildschirmgröße

Auf der Entwicklerkonferenz im Juni 2020 kündigte Apple an, dass man in den kommenden zwei Jahren die Macs von Intel-Prozessoren auf eigene Technologie umstellen wird. Dem Unternehmen zufolge soll es schon vor dem Jahresende einen ersten Mac mit Apple Silicon – so der offizielle Name für den Apple Prozessor – geben. Derweil wird viel spekuliert, welcher Mac als erster mit dem neuen Prozessor ausgestattet wird. Wie die DigiTimes in Erfahrung gebracht haben will, soll Apple sogar zwei Modelle zum Start planen.

MacBook Pro und MacBook Air: Ab Jahresende mit ARM-Prozessoren?

Laut der Wirtschaftsseite sollen taiwanesische Zulieferer im dritten Quartal 2020 erste Komponenten für die nächste Generation der MacBooks liefern. Weiter heißt es, dass Apple als erste Modelle mit eigenem Prozessor wohl das 13" MacBook Pro als auch das MacBook Air vorsieht, die beide erst im Frühjahr mit neuen Prozessoren sowie Keyboards aktualisiert worden sind.

Der Bericht der taiwanesischen Seite bestätigt damit die Aussagen von Analysten Ming-Chi Kuo, der ebenfalls davon ausgeht, dass Apple schon zum Jahresende ein 13" MacBook Pro mit Apple Silicon ausliefert. Allerdings zeigt er sich weniger sicher, dass auch ein MacBook Air mit ARM-Technologie 2020 erscheint. Ihm zufolge besteht die Möglichkeit, aber es kann auch erst im ersten Quartal 2021 sein.

Während die Gerüchte lediglich auf die Prozessoren eingehen, bleibt unklar, ob Apple eines der Geräte mit Mini-LED-Display ausstattet. Kuo ging nämlich davon aus, dass ab Ende 2020 die ersten sechs Apple-Produkte mit der neuen Display-Technologie ausgeliefert werden. Auch von einem MacBook Pro war bislang die Rede. Ob Apple gleich einen vollständigen Umschwung plant, bleibt daher abzuwarten.

Wartet ihr noch auf die ARM-Macs oder schlagt ihr schon jetzt zu, sobald sich ein gutes Angebot ergibt?