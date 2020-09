MacBook: Kann es dein iPhone bald drahtlos laden?

Noch in diesem Jahr möchte Apple den ersten Mac mit eigenem Prozessor veröffentlichen und damit die Abkehr von Intel einleiten. Apple Silicon soll die Leistungsfähigkeit der Geräte verbessern und gleichzeitig zu neuen Funktionen führen. Wie die Website Patently Apple nun entdeckte, arbeitet Apple bereits an einigen innovativen Features für den Mac.

MacBook: Drahtloses Laden und abnehmbares Keyboard

In einem umfangreichen Patentantrag hat Apple gleich mehrere Neuerungen untergebracht und könnte damit den Wunsch vieler Nutzer erfüllen: drahtloses Laden für das iPhone oder die Apple Watch. Dadurch könnten die Geräte durch Auflegen geladen werden, wenn man den Mac gerade nicht verwendet.

Dazu soll eine spezielle Oberfläche zum Einsatz kommen. In diese könnte man eine Handballenerkennung als neue biometrische Sicherheit integrieren. Touch ID könnte auf dieselbe Art in der Oberfläche versteckt sein. Während unklar ist, ob darunter auch ein Display verbaut wird, soll sich die Eingabe an Spiele und Apps anpassen können. Dies erinnert an Apples Touch Bar im MacBook Pro.

Für ein angepasstes Erlebnis soll sich auch die Tastatur entfernen lassen, sodass man die gesamte Fläche verwenden kann. Doch auch das Keyboard ist alles andere als gewöhnlich und verfügt über berührungssensitve Tasten. Man könnte als auch darauf Linien zeichnen oder auch Gesten ausführen, für die normalerweise das Trackpad notwendig ist.

Wie bei allen Apple-Patenten bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form die genannten Funktionen tatsächlich Verwendung in kommenden Produkten finden. Oft landet nur ein Bruchteil in den Geräten, während viele andere Patente in der Schublade verstauben und vielleicht niemals zum Einsatz kommen.

Würdet ihr die Funktionen nutzen? Welche gefällt euch am besten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.