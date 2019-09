16.09.2019 - 07:01 Uhr Geschrieben von Mac Life



16.09.2019 - 07:01 Uhr Geschrieben von Mac Life

MacTracker (Bild: Hersteller)

Wir präsentieren Ihnen insgesamt 13 Gratis-Hits aus dem App Store für Ihren Mac. Apps wie Handbrake, Monosnap oder VirtualDJ Home sind hilfreich und je nach Nutzer durchaus auch unverzichtbar. Können Sie doch mit Handbrake Ihre alten DVDs digitalisieren, oder behalten mit Coconut Battery den Status Ihres MacBook Akkumulators im Blick. Diese und weitere Tools stellen wir Ihnen vor.

MacTracker

Der erste iMac, wann kam der noch gleich raus und wieviel Speicher hatte der damals? Zugegeben, solche Fragen stellt man sich im Alltag nicht allzu häufig. Aber wenn, dann gibt es zur Beantwortung praktisch aller Fragen rund um die Spezifikationen von Apple-Geräten nur eine wahre Anlaufstelle: den MacTracker von Ian Page. Die in eine App für iPhone, iPad und Mac gegossene Datenbank enthält jedes noch so außergewöhnliche Apple-Gerät, sogar die alten Drucker, Scanner und QuickTake-Digitalkameras. Wir haben zumindest bislang kein Apple-Gerät gefunden, das fehlt. Wenn Ihnen etwas auffällt, schreiben Sie uns gerne!

VirtualDJ Home

VirtualDJ (Bild: Screenshot)

Seit mehr als 20 Jahren ist Virtual DJ am Markt vertreten und hilft nicht nur Hobbyisten beim Einstieg in die DJ-Karriere, sondern auch professionellen Anwendern in ihrer Karriere. Der Hersteller der Software, die es für Mac und Windows gibt, prahlt mit über 100.000.000 Downloads und täglich mehreren Millionen aktiven Nutzern, was wir zwar nicht überprüfen können, aber auch nicht für völlig abwegig halten. Für Hobbyisten ist die Software mit allen gängigen Funktionen kostenfrei. Wer kein Profi-DJ ist, wohl aber professionelles Equipment verwenden möchte, zahlt je nach verwendetem USB-DJ-Controller zwischen 50 und 200 Euro für das Lizenz-Upgrade. Echte Profis werden mit einmalig 300 Euro oder monatlich 20 Euro zur Kasse gebeten.

Parcel

Parcel (Bild: Screenshot)

Vom Buch bis zur Bratwurst ist online alles schnell bestellt. Aber dann beginnt es: das Warten. Und je nach Dringlichkeit des erwarteten Gegenstandes das regelmäßige Checken der Webseite des Spediteurs. Lassen Sie doch einfach eine App für Sie warten! Einmal die Tracking-Nummer in Parcel eingetragen, informiert Sie die App automatisch und zuverlässig über Änderungen des Status und Sie haben immer alle eingehenden Sendungen im Blick.

Monosnap

Auf dem iPhone und iPad hat Apple inzwischen eine Art Screenshot-Tool implementiert. Auf dem Mac weiterhin nicht. Hier hilft Monosnap. Nicht nur mit zahlreichen Einstellungen zur Aufnahme des Screenshots an sich, sondern auch zur schnellen Bearbeitung im Nachgang, beispielsweise, um Info-Texte oder Hinweispfeile zu platzieren.

Todoist

Todoist (Bild: Screenshot)

Apples hauseigene To-Do-Listen-App „Erinnerungen“ ist verdammt gut, solange man sie alleine, maximal zu zweit, und vor allem nur für simple Projekte nutzt. Für alles, was viele Personen und komplexere Abläufe beinhaltet, lohnt sich eine professionellere Lösung. Bei der Mac Life schwören wir auf Todoist und haben damit über lange Zeit auch sämtliche Abläufe zur Produktion des Magazins abgebildet. Dabei sind Personen zugewiesene Aufgaben genauso wenig ein Problem wie verschachtelte und wiederkehrende Aufgaben. Sogar ganze Stränge von wiederkehrenden Aufgaben können als Template gespeichert und beliebig oft repliziert werden.

Handbrake

Handbrake (Bild: Screenshot)

Schon im (jahrelang andauernden) Beta-Stadium war Handbrake der Goldstandard für das professionelle Konvertieren von Videomaterial am Mac. Mittlerweile gibt es Handbrake nicht nur in einem quasi offiziellen 1.0-Release, sondern sogar schon die Version 1.1.0, die den selbstgesteckten Ansprüchen und denen der Nutzer weiterhin gerecht wird. Handbrake wandelt praktisch jedes Format und lässt dem Anwender dabei viel Freiraum für Feinabstimmungen.

App Cleaner

App Cleaner (Bild: Screenshot)

Installation und Deinstallation von Anwendungen sind auf dem Mac in der Regel mehr als einfach. Denkt man. Denn beim bloßen Ziehen von Anwendungen in den Papierkorb bleiben immer Reste im System übrig. App Cleaner läuft im Hintergrund, merkt wenn Sie eine App löschen möchten, springt dann in den Vordergrund und bietet Ihnen an, gleich auch alle anderen zur jeweiligen App gehörenden Dateien zu entfernen. So bleibt das System sauber. Einfach praktisch!

Pocket

„Das klingt spannend, das müsste ich mal lesen, wenn ich Zeit habe.“ Wir werden nicht die einzigen sein, die sich das häufiger sagen, den jeweiligen Artikel dann aber doch nie lesen, weil man im Internet zwar Dinge schnell findet, aber oft nur schwer wiederfindet. Artikel, Videos und andere Inhalte können Sie bequem mit einem Klick oder zwei Taps auf iPhone und iPad in Pocket ablegen und dort dann gesammelt lesen, wann immer Sie wollen.

Spark

Spark (Bild: Screenshot)

Es ist kein Geheimnis, das wir der Ansicht sind, dass Apple nicht nur iTunes, sondern auch Mail komplett wegwerfen und neu schreiben müsste. Während wir darauf warten, empfehlen wir Spark als echte Alternative zu Apples Standard-Anwendung. Und das nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf dem iPhone und iPad. Auf letztgenannten Geräten auch wegen der zahlreichen, wirklich praktischen Wischgesten. Neben einer guten Suchfunktion zeichnet sich Spark unter anderem damit aus, Mails zu einem bestimmten Zeitpunkt versenden zu lassen und bequem zwischen mehreren Mail-Signaturen zu wechseln. Auf iPhone und iPad natürlich ebenfalls per simpler Wisch-Geste.

Coconut Battery

Coconut Battery (Bild: Screenshot)

Auch der beste Akku kommt in die Jahre und verliert im Laufe der Zeit an Leistungsfähigkeit. Wie es um den Gesundheitszustand des in Ihrem Mac (und inzwischen übrigens auch in Ihrem iPhone oder iPad) verbauten Akkus bestellt ist, zeigt Ihnen zuverlässig diese Anwendung. Hier erfahren Sie, wie alt der Akku wirklich ist, wie oft der Akku ge- und entladen wurde, sowie Angaben zur aktuellen maximalen Kapazität des Akkus im Vergleich zum Zeitpunkt der Auslieferung. Wer ein paar weitere Features freischalten oder die Entwickler unterstützen will, der kauft für 10 Euro eine Plus-Lizenz.

Weitere kostenfreie Top-Apps für den Mac

CloudMounter : Das Tool hilft Ihnen, Ihre diversen Cloud-Speicherplätze wie lokale Verzeichnisse ins Betriebssystem einzubinden („mounten“) und sorgt für mehr Komfort.

: Das Tool hilft Ihnen, Ihre diversen Cloud-Speicherplätze wie lokale Verzeichnisse ins Betriebssystem einzubinden („mounten“) und sorgt für mehr Komfort. The Unarchiver : Schnell und ohne groß nachzufragen kümmert sich The Unarchiver um praktisch jedes komprimierte Dateiformat und entpackt es zuverlässig an den von Ihnen dafür vorgesehenen Ort.

: Schnell und ohne groß nachzufragen kümmert sich The Unarchiver um praktisch jedes komprimierte Dateiformat und entpackt es zuverlässig an den von Ihnen dafür vorgesehenen Ort. U Block: Die Safari-Erweiterung blockt Werbung und andere unliebsame Webseiten-Bestandteile und kann sogar die meisten Ad-Blocker-Blocker sicher umgehen.

Anzeige