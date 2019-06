04.06.2019 - 10:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Apple hielt sein Versprechen und kündigte gestern den neuen Mac Pro an. Wer schon dachte, dass der iMac Pro ein wahres Leistungsmonster sei, der wird bei den Daten des neuen Mac Pro umfallen. Mit dem neuen Modell verwirklicht Apple zahlreiche Träume von professionellen Nutzern und wird wohl auch einen entsprechenden Preis verlangen. Ein Startpreis von rund 6.000 US-Dollar wird nämlich schon für das 8-Kern-Modell mit 32 GB RAM und 256 GB SSD verlangt.

Einsteiger- gegen Top-Modell

Für viele kleinere Unternehmen dürfte bereits das Einsteiger-Modell mit seinem 8-Kern-Xeon-Prozessor mit 3,5 GHz, den 32 GB DDR4 ECC-Arbeitsspeicher, einer AMD Radeon Pro 580X sowie der 256 GB großen SSD ausreichen. Aufgrund der modularen Bauweise ist zudem wieder eine umfassende Erweiterung möglich.

Alternativ dazu kann der Mac Pro auch direkt als High-End-Modell geordert werden. Dieses verfügt über einen 28-Kern Intel Xeon W mit 2,5 GHz, der bis zu 2 TB DDR4 ECC-RAM unterstützt. Apple wird jedoch die Konfiguration auf 1,5 TB Arbeitsspeicher begrenzen. Daneben lassen sich zwei AMD Radeon Pro Vega II Grafikkarten mit 64 GB HBM2-Speicher einbauen, während die Größe der SSD maximal 4 TB betragen wird. Dabei stellt sich der professionelle Anwender natürlich die beliebte Frage, was das Gerät dann kosten wird. Dieser Frage gingen die Kollegen von The Verge nach.

Mac Pro oder Premium-Auto?

Apple richtet sich mit dem Mac Pro ganz klar nicht an den Durchschnittsanwender, der mal ein 4K-Video schneiden und bearbeiten möchte. Vielmehr wendet sich Apple an Anwender aus der Musik- und Filmbranche, die echte Kraftpakete für den Videoschnitt, Spezialeffekte und mehr benötigen. Laut The Verge kann daher der neue Mac Pro gerne mal mehr als 60.000 US-Dollar kosten, wobei natürlich auch ein Preis jenseits der 70.000 US-Dollar möglich erscheint.

Bereits die 1,5 TB RAM könnten nämlich mit ungefähr 18.000 US-Dollar zu Buche schlagen. Dagegen wirken die 2.500 US-Dollar für die 4 TB SSD schon fast lächerlich wenig. Dazu kommt allerdings der Aufpreis für den 28-Kern Intel Xeon W-3275M, der knapp 8.000 US-Dollar kostet. Bei der Grafikkarte setzt Apple im High-End-Modell gleich auf die doppelte Ladung und verbaut zwei AMD Radeon Pro Vega II GPUs, die nochmals mit mindestens 24.000 US-Dollar hinzukommen. Kommt auch noch das neue Pro Display XDR hinzu, dann wird es nochmals 6.000 US-Dollar bis 7.000 US-Dollar pro Display teurer.

Ungeklärt ist hingegen der Preis der Apple Afterburner Card. Da es sich um eine Apple-eigene Hardware handelt, kann der Preis nur schwer eingeschätzt werden. Wobei dieser wohl nochmal bei mehreren tausend US-Dollar liegen könnte.

Gesamtkosten für den Mac Pro

Dies lassen sich leider aktuell nur sehr grob bestimmen. Geht man jedoch vom Grundpreis von 6.000 US-Dollar aus und fügt die Optionen sowie ein Pro Display XDR hinzu, dann beläuft sich der geschätzte Gesamtpreis wohl auf rund 65.000 US-Dollar, wobei hier noch Kosten für die Afterburner Card hinzukommen würden.

