Beschleuniger für den Mac Pro: Afterburner-Erweiterung nun auch separat erhältlich

Der Mac Pro richtet sich ganz klar an professionelle Nutzer im Video- und Grafikbereich, die eine große Rechenpower benötigen. Durch die neue modulare Bauweise erlaubt es Apple seit langer Zeit wieder, dass sich der Mac Pro vielseitig mit Komponenten für jeden Einsatzbereich individualisieren lässt. Im eigenen Store vertreibt man dazu zahlreiche Bauteile, die man nachträglich einbauen kann.

Nun ist auch Apples eigene Kreation, die Afterburner Karte im Apple Store einzeln verfügbar. Diese konnte zuvor nur mit einem neuen Mac Pro bestellt werden, während Apple aber schon da die spätere Nachrüstung der Karte versprach. Mit einem Preis von 2.500 Euro ist die Erweiterung nicht günstig, aber soll vor allem bei der Videobearbeitung und dem Rendering für zusätzliche Leistung sorgen, um den Prozessor zu beschleunigen.

Afterburner wurde entwickelt, um den Workflow von professionellen Nutzern in der Film- und Videobranche zu revolutionieren, und beschleunigt ProRes und ProRes RAW Videocodecs in Final Cut Pro X, QuickTime Player X und unterstützten Anwendungen anderer Anbieter. Als PCI Express Karte speziell für den Mac Pro kann Afterburner in jeden Steckplatz mit voller Länge installiert werden, bringt aber die beste Leistung in einem PCIe x16 Steckplatz.