Mac mini 2018 im Test: Die wichtigsten Reviews im Überblick. Der neue Mac mini ist da und Sie sind bestimmt gespannt darauf, wie die ersten Tester das Gerät einschätzen. Deshalb möchten wir Ihnen in einer kleinen Presseschau einen Überblick darüber verschaffen, welche unterschiedlichen Meinungen zu dem Gerät dort draußen grassieren. Nicht zuletzt haben Apple-Fans am längsten auf eine Aktualisierung der Hardware gewartet. Die bietet aber aussichtsreiche Funktionen und erfüllt in Teilen sogar professionelle Ansprüche (bspw. bis zu 64 GB RAM). Ob denn auch die neue Farbe ein Kaufargument sein kann, erfahren Sie in unserer Übersicht.