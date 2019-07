04.07.2019 - 20:13 Uhr Geschrieben von Mac Life



Die AirPods sind nur noch einen Schalter entfernt (Bild: Screenshot)

Unsere Empfehlungen aus dem Mac App Store: Diesmal One Switch, BBEdit, Receiver Radio, Lofi, Muzi und Mate Translate fürs Übersetzen von Netflix-Videos. Wir machen allerdings gerne und oft Ausnahmen bei Apps, die gar nicht im Mac App Store erhältlich sind.

One Switch

Schnellzugriff: One Switch ist so klein und praktisch, eigentlich müsste es fester Bestandteil des Mac-Betriebssystems sein. Die Anwendung nistet sich in der Menüleiste als Symbol ein und bietet von dort direkten Zugriff auf verschiedene Funktionen, welche normalerweise in tieferen Menüs versteckt sind. So blendet One Switch zum Beispiel auf Knopfdruck alle Dateien auf dem Desktop aus. Sehr praktisch, wenn eine Präsentation ansteht und der Schreibtisch etwas aufgeräumter aussehen soll. Eine weitere Funktion ist der Schnellzugriff auf den Dark Mode, welcher mit macOS Mojave Einzug hielt. Normalerweise wird dieser in Systemeinstellungen angepasst. Ebenfalls sehr praktisch ist die Möglichkeit, die AirPods innerhalb von Sekunden mit dem Mac zu verbinden, ohne sie erst im Bluetooth-Menü auszuwählen. Das spart noch einmal einige Sekunden.

Sicherlich bietet One Switch keine Funktionen, die ohne die App nicht auch verfügbar wären, allerdings hält die App das Versprechen ihres Namens ein – und so sind die verschiedenen Einstellungen damit nur noch einen Schalter entfernt.

BBEdit

BBEdit (Bild: Screenshot)

Texteditor: BBEdit dürfte für viele Leser keine unbekannte App sein. Der beliebte Texteditor kehrt aber nun nach fünf Jahren Pause in den App Store für den Mac zurück. Aus diesem hatten sich die Entwickler nach eigenen Angaben verabschiedet, weil ihnen die dort von Apple aufgelegten Einschränkungen zu groß geworden seien. Mit dem neuen App Store in macOS 10.14 Mojave lockert Apple seine Regeln aber in einigen Punkten und ermöglicht so vielen Apps, wieder Funktionen anzubieten, die bis dahin nicht eingebunden werden konnten.

BBEdit bietet mit dem Update und der Integration im App Store eine Liste mit rund 300 Neuerungen. So wird nun zum Beispiel auch der Dark Mode unterstützt und die App ist für 64-Bit optimiert. Mit diesen Anpassungen möchte das Programm auch weiterhin einer der beliebtesten Texteditoren für Webdesigner und Entwickler bleiben. Nicht ganz unwichtig hierfür ist aber auch das neue Finanzierungsmodell. So ist die App für 30 Tage kostenlos und wird danach in den Free-Modus geschaltet. Dieser ist im Funktionsumfang eingeschränkt. Um wieder den vollen Zugriff auf BBEdit zu erhalten, muss die App für 4 Euro im Monat oder 42 Euro im Jahr freigeschaltet werden. Da nicht alle Kunden Freunde von Abomodellen sind, bieten die Entwickler auch eine kostenpflichtige Vollversion auf ihrer Webseite an. Diese kostet einmalig 50 US-Dollar.

Fazit: Die Rückkehr von BBEdit in den App Store bietet ein Plus an Sicherheit und Komfortfunktionen wie automatische Updates. Leider ist die App-Store-Version nur als kostenpflichtiges Abo verfügbar.

Mate Translate

Mate übersetzt nun auch Netflix-Untertitel (Bild: Screenshot)

Sprachen lernen: Auch Mate ist keine neue App für den Mac und auch bereits für iOS erschienen. Der Hauptfokus der zunächst für sieben Tage kostenlosen Anwendung liegt auf dem Erlernen von Fremdsprachen. Allerdings bietet die zugehörige Browsererweiterung für Chrome, Firefox, Opera und Edge eine interessante neue Funktion, die wir in dieser Rubrik unbedingt vorstellen wollen. Mate-Nutzer können ihre Fremdsprachenkenntnisse nun mit Netflix vertiefen. Dazu einfach die Browser-Erweiterung installieren, eine Folge der aktuellen Lieblingsserie einschalten, die Sprache auf eine gewünschte Fremdsprache umstellen und die Untertitel in derselben Sprache aktivieren. Ist eines der Worte in den Untertiteln noch unbekannt, kann es ganz einfach markiert werden und Mate zeigt eine entsprechende Übersetzung an. Aber nicht nur Wörter, sondern auch ganze Phrasen lassen sich auf einen Schlag übersetzen. Mate speichert die nachgeschlagenen Begriffe und sammelt sie in einer Art Vokabelliste für die spätere Verwendung.

Receiver Radio

Receiver Radio (Bild: Screenshot)

Radio-Player: Neben Streaming-Diensten und Podcasts mag man es fast vergessen, aber das gute alte Radio gibt es auch noch. Mit der App Receiver Radio empfangen Sie auf Ihrem Mac mehr als 40.000 Radiostationen und können sogar Podcasts hören. Die Anwendung ist nicht nur für den Mac verfügbar, sondern auch für das iPad und das iPhone. Auf dem Mac nistet sich Receiver Radio dezent in der Menüleiste ein.

Lofi

Lofi (Bild: Screenshot)

Spotify-Player: Sie sind Spotify-Abonnent? Dann könnten Lofi für Sie interessant sein. Die App ist ein minimalistischer kleiner Spotify-Player und eine Ergänzung zur Spotify-App, denn Lofi übernimmt die Wiedergabe dieser Anwendung, belegt dabei im Betrieb aber weniger als 100 MB des Arbeitsspeichers. Die App ist Open Source, kostenlos und steht auch als Version für Windows zum Download bereit.

Muzie

Muzie (Bild: Screenshot)

Musik-Streaming: Spotify und Apple Music sind nur zwei große Namen im hart umkämpften Feld der Musik-Streaming-Dienste. Neben diesen beiden gibt es noch unzählige kleinere Anbieter. Von Amazon Music bis Deezer und Soundcloud. Wer mehrere Dienste abonniert hat, kann schnell den Überblick verlieren. Die App Muzie vereint nun alle diese Dienste in einer einzigen Anwendung.

