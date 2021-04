M1 Mac mini bekommt ein Upgrade - gegen Aufpreis

Dieser bietet nun hinsichtlich der Schnittstellen eine neue Option an, die durchaus interessant ist und einige Vorteile bietet. Konkret handelt es sich dabei um den Ethernet-Port.

10 Gigabit-Ethernet ist nun verfügbar

Es ist etwas verwunderlich, dass Apple diese Aufwertung nicht öffentlich kommuniziert und stattdessen still und klammheimlich eingeführt hat. Der 10 Gigabit Ethernet-Port lässt sich ab sofort im Konfigurator auswählen, Cupertino ruft dafür aber zusätzliche 115,00 Euro auf. Die Option lässt sich ab sofort auswählen, eine zeitnahe Lieferung ist allerdings nicht möglich. Bei einer heutigen Bestellung gibt Apple ein Lieferdatum zwischen 05.Mai und dem 07. Mai an. Damit reiht sich diese Option in die Liste der gestern vorgestellten Produkte ein, was nur ein schwacher Trost ist

Attraktiver für Firmenkunden

Ein 10 Gigabit Ethernet-Port bietet im Alltag einige Vorteile, die von entscheidender Bedeutung sind. Aufgrund der immer größer werdenden Datenmengen, im Schnitt verdoppelt sich dieses alle zwei Jahre, kommen herkömmliche 1-Gigabit-Netze mittlerweile an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Und genau hier kommt die neue Option im Konfigurator ins Spiel: Während sich in Unternehmensnetzwerken ein 1-Gigabit-Switch problemlos gegen einen 10-Gigabit-Switch austauschen lässt, ist dies im Mac Mini nicht möglich. Ob man den Mac Mini also privat oder beruflich nutzt, dieses Upgrade sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen.