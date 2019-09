16.09.2019 - 16:23 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



16.09.2019 - 16:23 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Apple Watch Series 5 als LTPO-Technologie-Test für das nächste iPhone (Bild: Apple)

Mit dem Display, das nicht mehr ausgeht sondern stets und beständig die Zeit zeigt, beginnt für die Apple Watch eine neue Zeitrechnung. Apple Watch Series 5 ist damit die erste Apple-Uhr, die wenigstens als Uhr nicht mehr irritiert, weil auf den ersten Blick ersichtlich ist, was die Stunde geschlagen hat. Möglich wird es durch ein OLED-Display auf Basis von LTPO in Verbindung mit dynamischer Bildwiederholfrequenz.

Apple Watch Series 5 ist nicht die erste Apple Watch mit einem LTPO-Display. Series 5 ist aber die erste Apple-Smartwatch, bei der das OLED-Display auf LTPO-Basis dank einer dynamisch anpassbaren Bildwiederholfrequenz immer aktiviert bleiben kann. Apple regelt die Bild-Frequenz auf 1 Hertz runter und baut nur noch einmal in der Sekunde ein neues Bild auf. Das genügt, um den Sekunden-Zeiger zu bewegen. Zusätzlich wird der Bildschirm abgedunkelt, um Energie zu sparen. Sogenannte Einbrenn-Effekte treten dabei laut Apple nicht mehr auf.

Die Abkürzung LTPO steht für „Low Temperature Polycrystalline and Oxide Display“. Ein derartiges Display verbaut Apple auch in der jetzt nicht mehr erhältlichen Apple Watch Series 4. Apple nimmt den Vorgänger aus dem Sortiment, damit die aktuelle Nummer 5 auf der Übersichtsseite innovativer aussieht.

In Apple Watch Series 5 nutzt Apple die Vorteile des OLED-Display auf Basis von LTPO mit einer neuen Bildschirmsteuerung, die eben bis auf ein Hertz abregelt. Dazu kommen ein neues hocheffizientes Power-Management und ein neuer Umgebungslichtsensor. Diese Komponenten gestatten dann in der Gesamtheit das LTPO OLED Always‑On Retina Display mit Force Touch. Die Apple Watch Series 5 ist ab 449 Euro erhältlich und kommt am 20. September in den Handel. Und natürlich ist die Apple Watch der Technologie-Träger, mit dem die LTPO-Display-Technik reift für den Einsatz am iPhone. Das kann schon nächstes Jahr so weit sein.

Anzeige