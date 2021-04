Aus und vorbei: Logitech stellt beliebte Produktsparte ein

Logitech ist ein Zubehörhersteller, den die meisten von den Tastaturen und Mäusen kennen. Doch auch die Universalfernbedienungen aus der Harmonyserie hatte eine stabile Fanbase und die müssen nun ganz tapfer sein: Logitech verkündete die sofortige Einstellung der Harmony-Sparte und möchte sich zukünftig auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

Nur noch Abverkauf

Was sind also die Konsequenzen daraus? Zunächst einmal werden keine neuen Modelle entwickelt oder bestehende Modelle produziert. Es wird also nur noch der Lagerbestand abverkauft, schnell sein könnte sich hier an dieser Stelle lohnen.

Der Hersteller erklärte außerdem, dass es eine reine wirtschaftliche Entscheidung ist, die Umsätze seien zuletzt immer stärker zurückgegangen. Dies machte sich dadurch bemerkbar, dass schon seit geraumer Zeit keine Neuentwicklungen mehr auf den Markt kam. Nachdem die Nachfragen aus der eigenen Community zuletzt immer häufiger aufgekommen waren, wolle man mit diesem eindeutigen Statement für Klarheit sorgen.

Was bedeutet das für die Kunden?

Wie bereits angedeutet, werden nur noch die bestehenden Lagerbestände abverkauft. Kunden, die bereits eine Harmony-Fernbedienung besitzen, sollen sich aber keine Sorgen machen. Logitech verspricht, das in naher Zukunft keine negativen Auswirkungen zu spüren sein werden. Man werde weiterhin Softwareupdates bereitstellen, die Plattform pflegen und die Registrierung neuer Geräte in der Harmony-Oberfläche ermöglichen.

Kunden, die sich ihre Harmony-Fernbedienung erst kürzlich gekauft haben, dürfen diese nicht außerhalb der Reihe zurückgeben. Der geplante und angekündigte Support sehe keine außerplanmäßigen Rückerstattungen vor, wie das Unternehmen erklärte.

Damit geht eine über 20-jährige Tradition an Universalfernbedienungen nun zu Ende und viele Kunden werden sich zumindest mal mit möglichen Alternativen beschäftigen müssen. Wie schaut es denn bei Euch aus? Wer von Euch hat denn eine Logitech Harmony in Benutzung?