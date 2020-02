Linksys Velop Router in Kürze mit HomeKit-Unterstützung

Apple zufolge sind kompatible Router dazu in der Lage Ihr Smart Home besser zu schützen. Dazu sollen Sie via Home-App festlegen können, welche Dienste andere HomeKit-Geräte verwenden dürfen und welche Geräte Zugriff auf das Internet erhalten, sodass Sie etwa Sicherheitskameras oder Türschlösser abschirmen können. Daneben soll es möglich sein, dass Sie etwa via Siri ein Gäste-WLAN aktivieren oder beispielsweise „Pausenzeiten“ festlegen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Router in das heimische Setup einfügen werden und ob sie auch mit Automationen oder Kurzbefehlen verwendbar sind. Laut Apples Sonderseite werden die Modelle eero, eero Pro und Linksys Velop Mesh Wi-Fi System, Tri-Band per Update HomeKit-kompatibel.