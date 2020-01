CES 2020: Apple-Partner Linksys kündigt 5G-Hotspot für unterwegs an

5G-Geschwindigkeiten für alle

Der Netzausbau von 5G schreitet auch in Deutschland voran, wenn auch nur in Ballungsgebieten. Dennoch bietet Linksys in Kürze erste Hardware mit 5G-Unterstützung an. Wie man im Rahmen der CES 2020 ankündigte, dürfen sich Kunden über einen mobilen 5G-Hotspot, ein 5G-Modem, ein Velop 5G Mesh Gateway und einen 5G Outdoor Router freuen, die allesamt mit verschiedenen 5G-Netzwerken funktionieren sollen. Gartenfreunde dürfte besonders der 5G Outdoor Router freuen, der auch im Grünen für eine schnelle Internetverbindung sorgen soll.

Preise und Termine nannte Linksys noch nicht.

WiFi 6: Schnell und stabil

Ähnlich wie bei 5G mangelt es aktuell auch beim neuen WLAN-Standard WiFi 6 noch an Geräten. Bei Apple unterstützen beispielsweise nur die aktuellen iPhone-11-Modelle den neuen Netzwerkstandard, während weder das 16" MacBook Pro noch der Mac Pro davon Gebrauch machen. Dennoch kann sich eine Investition in die Zukunft schon jetzt lohnen, wenn man auf der Suche nach einem neuen Router ist.

Linksys kündigte einen Dual-Band Mesh WiFi 6 Router mit vierfacher Geschwindigkeit und erhöhter Reichweite an. Durch seine neue Technologie sollen Geschwindigkeiten von bis zu 6.000 Mbit/s möglich sein. Außerdem ist er kompatibel zu anderen Mesh-Systemen des Herstellers. Der Router soll bereits im Frühjahr 2020 für einen Preis von rund 400 US-Dollar erscheinen.

Wer ein weniger günstigeres Gerät mit weniger Leistung sucht, der könnte mit dem Velop WiFi 6 System glücklich werden. Das System erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 4.200 Mbit/s und soll im Sommer 2020 für rund 300 US-Dollar auf den Markt kommen. Zudem will Linksys ein Doppelpack für 500 US-Dollar anbieten.



