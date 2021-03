Für Linkshänder: So änderst du die Ausrichtung deiner Apple Watch

Gerade beziehungsweise vor allem Linkshänder können von einem Wechsel an das rechte Handgelenk profitieren. Wir zeigen dir daher, wie du die Apple Watch Ausrichtung ändern kannst und was dabei zu beachten ist.

So änderst du die Apple Watch Ausrichtung am iPhone

Wie in fast jedem Fall lassen sich Apple-Watch-Einstellungen am besten am iPhone über die zugehörige Watch-App ändern. Die Ausrichtung macht dabei keine Ausnahme und ist besonders praktisch, weil sich die Displayausrichtung während des Prozesses dreht.

Schritt 1: Nimm zunächst dein iPhone zur Hand und öffne die Watch-App.

Schritt 2: Wähle den Reiter „Meine Uhr“ aus.

Schritt 3: Öffne den Menüpunkt „Allgemein“ und anschließend „Ausrichtung der Watch“.

Schritt 4: Linkshänder sollten die Apple Watch am rechten Handgelenk tragen und die „Digital Crown links“ ausrichten, da man bei einer Rechts-Ausrichtung stets mit der Hand das Display verdecken würde, sobald man daran dreht..

Schritt 5: Du kannst die Watch-App nun schließen.

So änderst du die Ausrichtung direkt an der Apple Watch

Alternativ kannst Du natürlich deine Apple Watch auch ohne iPhone neu ausrichten und zwar direkt in den Einstellungen:

Schritt 1: Wecke deine Apple Watch aus dem Ruhezustand auf und drücke die digitale Krone, um den Home-Bildschirm aufzurufen.

Schritt 2: Suche hier die Einstellungen-App und öffne sie.

Schritt 3: Navigiere anschließend zum Menüpunkt „Allgemein“ und danach in „Ausrichtung“.

Schritt 4: Wähle unter „Handgelenk“ „rechts“ und unter „Digital Crown“ „links“ aus, wenn du Linkshänder bist.

Schritt 5: Die Apple Watch Ausrichtung wird sich direkt ändern, sodass du sofort die Smartwatch an das andere Handgelenk wechseln kannst.

Möchtest du zukünftig mehr Tipps und Tricks dieser Art sehen, dann lass es uns wissen. Schreib einen Kommentar oder hinterlasse uns einen Post auf unserer Facebook-Seite.