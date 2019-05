16.05.2019 - 15:32 Uhr Geschrieben von Mac Life



Kreativität ist eine Oase – Adobe Creative Cloud bietet alle Tools, Apps und Features um Ideen in einzigartige Gestaltung umzusetzen.

Wie sieht so eine Oase für Designer aus? Die Künstlerin Nadine Kolodziey ist eine der diesjährigen Creative Residents bei Adobe. In ihrem Artwork vom Garten der Kreativität zeigt sie die Magie hinter Creative Cloud. Nadine nennt es ihre „Zauberkräfte“. Sie sagt: „damit kann ich Bäume erschaffen und Wolken gestalten; ich kann Zeit und Raum überwinden und zusammen mit Freunden aus aller Welt gleichzeitig an einer Datei arbeiten.“ So kann Kreativität wachsen.

Nadine sieht sich selbst als Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Gestaltung. Für ihren Garten der Kreativität schneidet sie Formen aus Folie um diese im nächsten Schritt wieder einzuschmelzen, zu fotografieren und in Illustrator CC mit dem neuen Freihandverlauf zu verfeinern. Über die CC Bibliothek wird das Visual in Adobe After Effects CC exportiert und dort animiert. Die finale Bearbeitung und das Hinzufügen von Toneffekten und Musik macht sie in Adobe Premiere Pro CC. Dieses hybride Arbeiten gibt ihrer Gestaltung einen besonderen Look.

Und wie sieht dein Garten der Kreativität aus?

