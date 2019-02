Wir haben uns den Kygo A9/600 Bluetooth-Kopfhörer im Test genauer angesehen. Der Hersteller legt besonderen Wert auf die Audioqualität. „All music is created to sound great. I want to bring back the magic of great sound matters to the music of the world.“ Zugegeben, dieses Zitat stammt nicht von Kygo – es ist von Neil Young.