„Aus den Tiefen der Alpen“ erreichte uns heute eine Kuriosität. Das bekannte Salz-Unternehmen versteckt in seinen neuen 500-Gramm-Packung mehr als nur Salz. Mittels eigener App können Sie hier die Alpenwelt entdecken und zwar in AR. Dabei verwandelt sich die Packung zum Fenster in die Berge. Daneben bietet die App weitere Möglichkeiten das Unternehmen besser kennenzulernen, aber wie funktioniert das eigentlich?