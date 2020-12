Zu viele Geräte? Sollte Apple eine Zubehör-App einführen?

Der talentierte Designer Parker Ortolani hat in den vergangenen Jahren immer wieder coole Konzepte zu iOS-Leaks geliefert. Anders als sonst hat er nun in Zusammenarbeit mit der Website 9to5Mac ein eigenständiges Design für eine völlig neue App entworfen, die ihm zufolge längst überfällig ist.

Apple sollte die Watch-App durch eine Zubehör-App ersetzen

Wie Ortolani anmerkt, hat Apple in letzter Zeit viel Zubehör für das iPhone und iPad veröffentlicht. Neben den AirPods (2. Generation), AirPods Pro, AirPods Max, HomePod mini, Magic Keyboard und diversen Apple-Watch-Modellen hat Apple mittlerweile eine sehr große Auswahl an Accessoires. Allerdings ist die Verwaltung der Geräte alles andere als leicht. Lediglich die Apple Watch bildet mit der Watch-App eine Ausnahme. Möchte man jedoch den HomePod konfigurieren, klappt dies in der Home-App, während die AirPods in der Einstellungen-App unter „Bluetooth“ zu finden sind. Optionen für das Magic Keyboard sind dann noch schwieriger zu finden. Laut Ortolani ist es daher an der Zeit, dass Apple eine Zubehör-App einführt, um Einstellungen, Updates und die Verwaltung an einem zentralen Punkt im Betriebssystem befinden.

In einem Konzept zeigt der Designer daher nicht nur Möglichkeiten für neue Widgets, sondern auch eine einfache Lösung, um das Zubehör zu verwalten. Ihm zufolge sollte dies nicht erst in der App anfangen, sondern auch bei der Einrichtung, die schon jetzt bei den AirPods sowie den HomePods sehr gut gelungen ist, da ein Popup auftaucht, sobald sich ein neues Gerät in der Nähe befindet. Dies könnte man für weitere Produkte übernehmen und damit den Kopplungsprozess deutlich vereinfachen.

Geht es nach Ortolani sollte der Prozess hier noch nicht stoppen. Seinem Konzept nach sollen auch Magic-Zubehör wie Magic Mouse, Magic Trackpad und Magic Keyboard in der App zu finden sein und die Einstellungen für andere Geräte via iCloud synchronisieren – ähnlich wie bei den AirPods. Dies könnte sogar soweit gehen, dass die Verbindung automatisch zwischen Geräten wechselt, wenn man an anderer Stelle aktiv ist. Auch dies hat Apple in iOS 14 bereits mit den AirPods vorgemacht.

Laut diversen Gerüchten ist sehr wahrscheinlich, dass Apple in Zukunft noch mehr Zubehör vorstellt. Neben neuen AirPods, der dritten Generation des Apple Pencil und weiteren HomePod-Modellen sollen 2021 auch die AirTags erscheinen, die seit fast zwei Jahren durch die Gerüchteküche schwirren und dir beim Wiederfinden von Gegenständen helfen sollen.

Wie Ortolani ausführt, müssen die Geräte nicht aus den bisherigen Bereichen entfernt werden, sondern er wünscht sich lediglich die Einstellungen an einem Ort, ohne dass man lange suchen muss. Was haltet ihr von der Idee? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.