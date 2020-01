Kommentar: Deshalb hätte Sonos nicht auf Bestandskunden hören sollen

Das ist passiert

Kürzlich gab Sonos bekannt, dass man die Produkte Zone Player, Connect, Connect:Amp, Play:5 (1. Gen.), CR200 und Bridge ab Mai 2020 nicht mehr mit neuen Softwareupdates bedenken wird. Zudem sollten die Geräte weiterhin problemlos funktionieren und auch mit moderneren Geräten kompatibel sein, wenn letztere nicht in ein anderes Netzwerk verfrachtet und aktualisiert werden. Laut Sonos sollten nämlich auch aktuelle Geräte nicht mit neuen Features ausgestattet und Updates verhindert werden, wenn nicht unterstützte Altgeräte in dem lokalen Sonos-System vorhanden sind.

Schnell wurde Kritik daran laut und Sonos reagiert mit Einsicht sowie einer Entschuldigung. Man wird also weiterhin Softwareupdates gegen Fehler und Sicherheitslücken bereitstellen, aber neue Features können nicht mehr integriert werden. Zudem arbeitet man an einer Lösung, damit „moderne“ Geräte trotz Altprodukten mit Updates und neuen Feature versehen werden können.

Sonos' Einsicht: Lobenswert aber kontrovers

Für Hardware-Unternehmen wie Sonos gehört es zum Geschäft, dass irgendwann die Unterstützung für Altgeräte eingestellt wird. Apple etwa erklärt Hardware meist schon nach fünf Jahren für obsolet und stellt jegliche Unterstützung ein. Sonos gehört daher schon zu den Ausnahmen, die Geräte beinah fünfzehn Jahre unterstützen und Kunden zahlreiche Alternativen sowie ein sehr faires Eintauschprogramm bieten. Sonos kalkulierte auch ein, dass man es nicht allen Recht machen wird, wenn man die Supporteinstellung ankündigt.

Vielmehr sollten Bestandskunden einsehen, dass sie eine Hardware vor vielen Jahren gekauft haben, die einem natürlichem Alterungsprozess unterliegt und damit irgendwann an ihre Grenzen kommt. Ein Smart Speaker ist schließlich nur „ein Computer mit gutem Sound“. Beispielsweise stellte auch Microsoft in der vergangenen Woche nach zehn Jahren die Unterstützung von Windows 7 ein, obwohl sich das Betriebssystem sicher noch auf vielen Rechnern befindet. Oder Apple stellte mit iOS 13 die Unterstützung für das 2014 erschienene iPhone 6 ein und schließt damit auch das Update für aktuelle Apple-Watch-Modelle auf watchOS 6 aus. Bereits in den Updates zuvor musste das iPhone 6 immer wieder Federn lassen und bekam nur einen Teil der neuen Features.

Multiroom-Feature macht es schwierig

Für Sonos fällt dies noch komplizierter aus, da man ein Multiroom-System entwickelt hat, bei dem unterschiedliche Hardware zusammenarbeitet. Bei AirPlay 2 oder den Sprachassistenten reichte es etwa aus, wenn ein Lautsprecher in dem System das Feature unterstützte, damit alle weiteren die Audioinhalte wiedergeben können. Dies liegt unter anderem an der Rechenleistung. Vergleicht man etwa den 2013 erschienenen Play:1 mit dem Sonos One aus 2017, dann bietet das neue Modell etwa die sechszehnfache Leistung. Würde man weiter zurückgehen, dann fiele die Differenz noch größer aus.

Grundsätzlich ist Sonos lange Unterstützung ein richtiger Schritt, aber auch Kunden müssen sich mit dem Gedanken abfinden, dass Hardware altert – und das schneller als einem lieb ist. Es gibt dabei natürlich auch Ausnahmen wie LG, die ein, zwei Jahre alte Smart TVs, die man noch immer verkauft, nicht mit AirPlay 2 oder HomeKit ausstatten, nur um neue, teurere Geräte zu verkaufen, obwohl Entwickler zeigten, dass die Funktionen nachgereicht werden könnten. Sonos war und ist in dieser Hinsicht vorbildlich und versucht die Kunden zufriedenzustellen, soweit es möglich ist. Zusätzlich gibt man Nutzern die Möglichkeit ältere Geräte durch neue dank Sonderrabatt zu ersetzen.

Abwärtskompatibilität als großes Problem

Sonos gab daneben auch an, dass Altgeräte trotz fehlendem Software-Support weiterhin wie gewohnt funktionieren werden, sodass für den Kunden eigentlich kein „Schaden“ entsteht. Ist allerdings ein neues Gerät mit aktuellerer Software im System eingebunden, dann können die alten Produkte neue Funktionen für moderne Geräte verhindern oder ausbremsen. Es ist so als würde man ein iPhone 11 Pro mit alten Bluetooth-Kopfhörern ohne Bluetooth LE nutzen, die Verbindungsqualität ist schlechter und der iPhone-Akku wird stärker belastet. Damit neue innovative Features möglich werden, müssen Hersteller immer wieder die schwere Entscheidung treffen und die Unterstützung für alte, leistungsschwächere Geräte einstellen.



