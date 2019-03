03.03.2019 - 20:15 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



03.03.2019 - 20:15 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Matt Birchler)

Wie watchOS 6 aussehen wird, weiß aktuell wohl nur Apple. Das hält Screendesigner wie Matt Birchler nicht davon ab, ihr Können und ihre Vorstellungskraft unter Beweis zu stellen und eigene Designs und Funktionen zu visualisieren. Wir finden - das ist gelungen.

Matt Birchler hat wie jedes Jahr ein neues watchOS-Konzeptdesign veröffentlicht. Diesmal geht es natürlich um watchOS 6, was wohl im Sommer vorgestellt und im Herbst 2019 auf den Markt kommen wird.

Birchler stellt sich einige Funktionen vor, die er am liebsten sehen würde, darunter ein neu gestaltetes Siri-Zifferblatt, neue Schlaf-Tracking-Ringe und vieles mehr.

Birchler schreibt, dass das Siri-Zifferblatt zwar eine seiner Lieblingsergänzungen in watchOS 4 war, aber es ist Zeit für ein Upgrade mit watchOS 6. Sein Konzept sieht ein deutlich modulareres Design mit einer schön minimalistischen Oberfläche vor.

"Diese neue Version des Zifferblatts behält die gleiche Kartenmetapher wie heute, aber anstatt die blau-violetten Karten zu verwenden, die vielen Menschen nicht gefallen, sollte dies den neuen Komplikationsstil der modularen Infografik verwenden. Dadurch können Apps mehr benutzerdefinierte Benutzeroberflächen auf dieser Seite anzeigen und viele der Farben können beseitigt werden."

Darüber hinaus stellt sich der Designer vor, dass Apple ein Schlaftracking eingebaut hat und auch Ringe für eine allgemeine Wohlfühlfunktion in watchOS integriert. Birchler übernimmt dazu das Konzept der Aktivitätsringe von Apple und wendet sie auch auf Schlaf und Wohlbefinden an. So ist es leicht zu erkennen, wie lange Sie geschlafen haben, wie hoch Ihre durchschnittliche Herzfrequenz ist und vieles mehr.

Schließlich stellt sich Birchler ein Dock-Layout für watchOS 6 vor, das einen Kachelansatz Ansatz verfolgt:

"Mein Vorschlag ist, das Dock in ein Rastersystem umzubauen, zumindest bei den Modellen der Serie 4 und neueren Modellen. Das 44mm-Modell bietet mehr Platz als je zuvor, und diese Pixel könnten effektiver genutzt werden, um eine vollständige Vorschau Ihrer kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen."

"In meinen Mockups konnte ich jeweils 4 Apps auf den Bildschirm bringen und trotzdem den Inhalt der App leicht erkennen und mit Leichtigkeit nutzen. Die Liste sollte natürlich noch scrollen, und Ihre letzten 8-12 Apps sollten hier angezeigt werden."

watchOS 6 wird voraussichtlich im Juni 2019 auf der WWDC vorgestellt, wobei eine Beta-Testphase für Entwickler folgen wird. Danach wird Apple watchOS 6 voraussichtlich im September 2019 für die Öffentlichkeit freigeben, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war.

Was soll watchOS 6 eurer Meinung nach noch bieten? Lasst uns wissen, was ihr denkt und schreibt es in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels.

