Apples Karten-App endlich mit verbesserten ÖPNV-Informationen in Deutschland

Nachdem Apple in den USA den Umfang der Karten-App erhöhte und neues Kartenmaterial sowie eine Unterstützung für den öffentlichen Nahverkehr integrierte, ist es nun auch in Europa soweit. Wie Apple mitteilt, erweitert man die Informationen zum öffentlichen Nahverkehr in Frankreich, Spanien sowie großen Teilen Deutschlands und bringt damit mehr Nutzen in den Google-Maps-Konkurrenten.

In den USA wird seit iOS 13 stückweise das Kartenmaterial aktualisiert und mit Features wie „Look Around“ ausgestattet. Indes warteten europäische Nutzer noch immer auf eine umfassende Integration des Nahverkehrs, die bislang mager ausfiel. Nun hielt Apple Wort und besserte nach. Dem Unternehmen zufolge finden sich ab sofort mehr Informationen zum Nahverkehr in der App, sodass detaillierte Fahrpläne, dynamische Abfahrts- und Ankunftszeiten, Haltestellen und Anschlussinformationen bereitstehen, um eine bessere Planung der Route zu ermöglichen – allesamt Funktionen, die Google Maps bereits seit längerer Zeit bietet.

Dennoch: Apple holt damit weiter auf die Konkurrenz auf, die erst vor wenigen Tagen mit einem umfangreichem Update Jubiläum feierte. Unklar ist weiterhin, wann „Look Around“ nach Europa kommt.

