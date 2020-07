Du kannst ein lebenslanges Netflix-Abo gewinnen

Am 10. Juli veröffentlichte Netflix den Film „The Old Guard“. Schnell entwickelte sich der Film zum Hit, sodass man bereits einen zweiten Teil ankündigte. Um den frühen Erfolg zu feiern, gibt es in Kürze ein Netflix-Abonnement auf Lebenszeit zu gewinnen. Dabei heißt es schnell und gut sein, denn anders als andere Wettbewerbe fordert Netflix dafür mehr deine Fingerfertigkeiten als dein Wissen über das Comic.

Das musst du für das lebenslange Netflix-Abo tun

Vom 17. Juli bis 19 Juli 2020 schaltet man ein Browserspiel auf einer Sonderseite frei. Dabei spielt man im Stil von Hotline Miami aus der Vogelperspektive und muss möglichst viele Gegner eliminieren, um Punkte zu erhalten und auf dem Leaderboard ganz oben zu stehen. Bleibst du bis zum Ende des Wettbewerbs auf der Spitzenposition, winkt das lebenslange Abonnement. Netflix schreibt dazu folgendes:

„Wie man erwarten kann, spiegelt das Spiel für den Wettbewerb die Ereignisse des Films wider. Es handelt sich um ein Beat-'Em-Up-Browserspiel aus der Top-Down-Perspektive, in dem man als die Hauptfigur des Films [Charlize Therons Andy] spielt und Horden von Gegnern bekämpft, wofür ihr nur die ikonische Labrys (eine große Doppelaxt) aus dem Film zu Verfügung habt. (...) Der Wettbewerb findet drei Tage lang (17. bis 19. Juli 2020) auf www.oldguardgame.comstatt. Wer auch immer an der Spitze steht, nachdem der Drei-Tage-Countdown abgelaufen ist, nimmt den unsterblichen Netflix-Account mit nach Hause.“

Der Wettbewerb startet am 17. Juli um 17 Uhr unserer Zeit. Knackst du den Highscore, dann erhältst du ein kostenloses Netflix-Abo für 1.000 Monate beziehungsweise 83 Jahre und 4 Monate. Dies dürfte für die meisten Teilnehmer bis zum Lebensende reichen – jedenfalls wenn man nicht unsterblich ist wie die Protagonistin Andy.

Was haltet ihr von der Idee? Sollten mehr Abo-Dienste solche Gewinnspiele bieten? Lasst es uns wissen.