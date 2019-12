iTunes Remote unterstützt Dunkelmodus unter iOS

Apple hat seine Medien-Fernsteuerung Remote für iOS aktualisiert und unterstützt eine Funktion, die erstmals Anfang dieser Woche in macOS Catalina 10.15.2 eingeführt wurde. Wer also Catalina in der neuen Version 10.15.2 sowie iOS 13 aufgespielt hat und die App aktualisiert, kann die Wiedergabe in der Musik- und der TV-App auf macOS mit dem iPhone steuern.

Die neue Version der iTunes Remote App unterstützt auch den Darkmode unter iOS 13.

So beschreibt Apple die Neuerungen:

iTunes Remote ermöglicht dir:

• Zugriff auf deine Mediatheken der Apple-Apps „Musik“ oder „TV“ oder von iTunes

• Durchsuchen deiner Musik nach Künstler, Alben und Songs

• Entdecken von Filmen, TV-Sendungen und Podcasts

• Erstellen und Bearbeiten von Playlists

• Anzeige kommender Songs in „Als Nächstes“

• Durchsuchen deiner vollständigen Mediatheken der Apple-Apps „Musik“ oder „TV“ oder von iTunes

• Erkunden geteilter Mediatheken der Apple-Apps „Musik“ oder „TV“ oder von iTunes

• Hören über AirPlay

• Senden von Musik an AirPlay-Lautsprecher

• Gruppieren von Lautsprechern, um in mehreren Räumen gleichzeitig Musik abzuspielen

• Individuelles Festlegen der Lautstärke einzelner Lautsprecher

Die App iTunes Remote kann kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden.

