iTunes Movie Mittwoch: Intensives Drama mit Lars Eidinger im Angebot

Apple hat sich dafür heute ein deutsches Drama ausgesucht, indem Nina Hoss und Lars Eidinger die Hauptrollen spielen. Der Film ist sogar für diverse Preise nominiert worden, unter anderem für den Golden Globe 2021 als bester fremdsprachiger Film

Heute habt Ihr die Chance, Euch den Film "Schwesterlein" zum einmaligen Leihpreis von nur 1,99 Euro zu sichern. Das erwartet Euch dafür:

Lisa, einst brillante Theaterautorin, schreibt nicht mehr. Sie lebt mit ihrer Familie in der Schweiz, doch ihr Herz ist in Berlin geblieben – bei ihrem Zwillingsbruder Sven, dem berühmten Bühnendarsteller. Seit dieser an einer aggressiven Leukämie erkrankt ist, sind die Geschwister noch enger verbunden. Lisa weigert sich, den Schicksalsschlag hinzunehmen und setzt alle Hebel in Bewegung, um Sven wieder auf die Bühne zu bringen. Er ist ihr Seelenverwandter, für den sie alles andere vernachlässigt. Selbst als ihre Ehe in Schieflage gerät, hat sie nur Augen für ihren Bruder, in dem sich ihre tiefsten Sehnsüchte spiegeln: Er weckt in ihr das Verlangen, wieder kreativ zu sein, sich lebendig zu fühlen.

Offizielle Beschreibung